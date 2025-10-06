Moordverdachte Peter R. de Vries reageert op celstraf: ‘Niet niks’

Tekst: Denise Delgado

Delano G. (26), die wordt verdacht van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, noemt zijn veroordeling tot 28 jaar cel ‘niet niks’. Vandaag verscheen hij voor de eerste dag van zijn hoger beroep in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 in Amsterdam neergeschoten na een optreden in RTL Boulevard en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. In totaal staan negen mannen terecht voor hun mogelijke betrokkenheid. Tegen de drie hoofdverdachten eiste het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf. Uiteindelijk legde de rechtbank Delano G. en chauffeur Kamil E. 28 jaar cel op, terwijl ‘moordmakelaar’ Krystian M. 26 jaar en 1 maand kreeg. Twee van de negen verdachten werden vrijgesproken.

‘Kom waarschijnlijk als opa naar buiten’

“Ik ging als vader de cel in en kom waarschijnlijk als opa naar buiten,” zei Delano G. Hij wilde verder niets verklaren. Het gerechtshof vroeg nog naar mogelijke druk die op hem was uitgeoefend, maar ook daar bleef hij stil over.

Het hoger beroep duurt deze week vier dagen, met strafeisen op donderdag. De kinderen en ex-vrouw van De Vries zullen hierbij gebruikmaken van hun spreekrecht. Eind dit jaar volgt naar verwachting de uitspraak van het gerechtshof.

Afgelopen zomer vertelde Royce, de zoon van Peter, dat hij ondanks dat hij het Leidseplein sinds de aanslag op zijn vader wel vaker heeft bezocht, nog nooit precies op de plek is geweest waar Peter werd neergeschoten. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP