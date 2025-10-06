Start Van Hoger Beroep Moord Peter R. De Vries

Moordverdachte Peter R. de Vries reageert op celstraf: ‘Niet niks’

Tekst: Denise Delgado

06/10/2025

Delano G. (26), die wordt verdacht van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, noemt zijn veroordeling tot 28 jaar cel ‘niet niks’. Vandaag verscheen hij voor de eerste dag van zijn hoger beroep in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 in Amsterdam neergeschoten na een optreden in RTL Boulevard en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. In totaal staan negen mannen terecht voor hun mogelijke betrokkenheid. Tegen de drie hoofdverdachten eiste het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf. Uiteindelijk legde de rechtbank Delano G. en chauffeur Kamil E. 28 jaar cel op, terwijl ‘moordmakelaar’ Krystian M. 26 jaar en 1 maand kreeg. Twee van de negen verdachten werden vrijgesproken.

Lees ook: Zo reageren nabestaanden van Peter R. de Vries op de straffen

‘Kom waarschijnlijk als opa naar buiten’

“Ik ging als vader de cel in en kom waarschijnlijk als opa naar buiten,” zei Delano G. Hij wilde verder niets verklaren. Het gerechtshof vroeg nog naar mogelijke druk die op hem was uitgeoefend, maar ook daar bleef hij stil over.

Het hoger beroep duurt deze week vier dagen, met strafeisen op donderdag. De kinderen en ex-vrouw van De Vries zullen hierbij gebruikmaken van hun spreekrecht. Eind dit jaar volgt naar verwachting de uitspraak van het gerechtshof.

Lees ook: Royce herdenkt vader Peter R. de Vries

Afgelopen zomer vertelde Royce, de zoon van Peter, dat hij ondanks dat hij het Leidseplein sinds de aanslag op zijn vader wel vaker heeft bezocht, nog nooit precies op de plek is geweest waar Peter werd neergeschoten. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP

LEES OOK

Victor Vlam: ‘Ik vind Koen Weijland zo’n ontzettend lekkerding!’
Ike Turner jr., zoon van Tina en Ike Turner, op 67-jarige leeftijd overleden
Art Rooijakkers over Nieuws Van De Dag: ‘Werd Opinie Van De Dag’
Prins William openhartig over het ‘zwaarste jaar’ van zijn leven

Uit andere media

Weekend Celebrity Sightings In London September 23, 2025

ZIEN: Celebs geven modeadvies voor aankomend najaar

STEM NU. De herfst staat voor de deur en dat betekent: laagjes, warme tinten en veel nieuwe stijlideeën. Van cosy truien en onverwachte pakken tot de terugkomst van ruiten en glanzende pailletten, deze sterren weten precies hoe je het nieuwe seizoen modieus ingaat. Welke stijl past het best bij jou?
Party Buma Nl Awards 2025

Iedereen kent zijn liedje ‘Terug In De Tijd’, maar wie is de vriendin van Yves Berendse?

Het succes van Yves Berendse lijkt geen grenzen te kennen. En ook in de liefde heeft de zanger het getroffen. Maar wie is de vrouw die hem gelukkig maakt?
Vriendin introveet extravert

Ben jij introvert? Dit kun je leren van extraverten

Je houdt niet van de spotlight, denkt eerst na voordat je iets zegt, en krijgt energie van rust. Klinkt herkenbaar? Dan ben je waarschijnlijk eerder introvert dan extravert – en daar is niks mis mee. Maar laten we eerlijk zijn: de wereld lijkt soms gemaakt voor mensen die zichzelf makkelijk verkopen, overal hun mening geven en van elk gesprek een show maken.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise