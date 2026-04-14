Anp 58045172 Anouk Hoogendijk

Oud-voetbalster Anouk Hoogendijk open over inkomsten tijdens profcarrière

Tekst: Denise Delgado

14/04/2026

Anouk Hoogendijk laat in de podcast ’30 MINUTEN RAUW’ een heel andere kant van het profvoetbal zien. De oud-international vertelt openhartig dat haar inkomsten tijdens haar carrière allesbehalve hoog waren en dat ze vaak alle zeilen moest bijzetten om rond te komen.

Volgens Anouk verdiende ze in haar laatste jaar als prof, in 2017, opvallend weinig. “Het laatste jaar dat ik stopte verdiende ik 1400 euro bruto bij de club. En dan ging de auto die ik van de club had nog van af.”

12 euro per dag

Om financieel wat meer ruimte te krijgen, pakte ze er extra werkzaamheden bij. Zo gaf ze clinics en verdiende ze ook iets via het Nederlands elftal. Maar ook dat zette volgens haar weinig zoden aan de dijk. “In die tijd kreeg ik bij het Nederlands elftal nog 30 euro per punt bijvoorbeeld. Nou, als je verloor was dat niks.” Zelfs tijdens trainingskampen hield ze er nauwelijks iets aan over: “12 euro per dag.”

De oud-voetbalster omschrijft die periode dan ook als financieel krap. “Het was altijd een beetje sprokkelen. Het was gewoon niet anders.”

Toch zat haar motivatie nooit in het geld. Anouk benadrukt dat ze als jonge speelster vooral droomde van een carrière op het veld. “Toen ik begon met voetbal, was het niet zo dat ik dacht van: ik ga hier rijk mee worden. Ik wilde gewoon voetbalster worden en zo goed mogelijk worden. Dat was mijn droom. En niet rijk worden van mijn sport.”

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel.

