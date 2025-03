Anouk Hoogendijk openhartig: ‘De afgelopen vier jaar waren heftig’

Tekst: Nicky Molendijk

Anouk Hoogendijk is bezig met het schrijven van een boek. De oud-voetballer vertelt in Slaap mama slaap hoe ze nauwelijks meer kan slapen sinds ze vier jaar geleden moeder werd.

“De afgelopen vier jaar waren heftig, maar ik heb ook zoveel geleerd; vooral over mijzelf”, vertelt Hoogendijk. De oud-voetballer geeft aan dat ze eerst dacht dat het een fase was, maar ze slaapt nog steeds niet meer dan vier uur per nacht. “Ik hoop dat dit boek een steun kan zijn voor ouders in dezelfde situatie.”

Vier jaar geleden is Anouk voor het eerst moeder geworden van haar zoontje Sonny. Hij is volgens zijn moeder een moeilijke slaper. Haar jongste kindje Jip huilde veel. Hierdoor durfde Anouk nauwelijks de deur uit.

Het boek van Anouk over slapeloosheid als ouder komt uit op 17 juni.