Mariah Carey over ouder worden: ‘Ik sta het niet toe’

Tekst: Nicky Molendijk

Ouder worden is niet voor iedereen even makkelijk. Zo heeft ook Mariah Carey het hier best moeilijk mee en ‘weigert’ de zangeres om ouder te worden. In een interview met Harper’s Bazaar is Carey hier erg openhartig over.

Mariah staat ouder worden “niet toe”, vertelt ze. “Ik ken geen tijd. Ik ken geen getallen. Ik erken tijd niet. Ik heb een nieuw liedje dat zelfs begint met die tekst”, legt de zangeres uit. Het nummer waar ze het over heeft zal op 26 september uitkomen op haar nieuwe album Here For It All.

Naast een nieuw album is Carey ook bezig met een documentaire over haar leven en een serie die is geïnspireerd op haar memoires. Voorlopig zal de zangeres dus nog niet met pensioen gaan, maar hoe ze dat voor zich ziet heeft ze wel al duidelijk. “Misschien ga ik met de Kerstman op de Noordpool chillen”, aldus Mariah.