Heftig nieuws over gezondheid Justin Timberlake: ‘Geschokt’

Tekst: Nicky Molendijk

Vervelend nieuws voor Justin Timberlake. De zanger loopt al een tijdje rond met de ziekte van Lyme. Op Instagram is Timberlake hier erg openhartig over.

Nu de wereldtournee van de zanger erop zit, deelt hij dat hij te maken heeft met gezondheidsproblemen. “Nu ik kan terugblikken wil ik jullie wat vertellen over wat er met me aan de hand is. Ik zeg het niet om medelijden op te wekken, maar om wat licht te werpen op waar ik achter de schermen mee te maken heb gehad.”

Justin vervolgt: “Als je deze ziekte hebt meegemaakt of iemand kent die ermee te maken heeft – weet je: leven hiermee kan slopend zijn, zowel mentaal als fysiek. Toen ik de diagnose kreeg, was ik geschokt. Maar ik kon tenminste begrijpen waarom ik op het podium stond met enorme zenuwpijn, of me gewoon waanzinnig moe of ziek voelde.”

Ondanks de zanger met deze gezondheidsproblemen kampte, wilde hij zijn tour toch door laten gaan. Hij haalt namelijk veel plezier uit het optreden. “Ik ben blij dat ik dat heb gedaan.”