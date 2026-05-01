Voorspelling: dit is wanneer het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde te zien is

Tekst: Lisa Manche

Met het zonnige weer en de zomer op komst, vragen we ons nog maar één ding af: wanneer begint het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde?

Vooruitkijken

Na weer een mooi seizoen van Winter Vol Liefde, is het tijd om vooruit te kijken. De afgelopen jaren konden we in de zomermaanden genieten van B&B Vol Liefde. Tijd om eens te bekijken hoe het er met het komende seizoen voor staat.

Nieuw seizoen

B&B Vol Liefde verschijnt altijd aan het begin van de zomer op televisie. In 2024 startte het programma op maandag 15 juli en in 2025 op maandag 14 juli. Inmiddels weten we volgens Televizier ook dat de finale van Het Perfecte Plaatje op Reis op donderdag 16 juli 2026 te zien is. De kans is daarom groot dat B&B Vol Liefde op maandag 20 juli 2026 van start gaat. We weten dit alleen nog niet zeker, want RTL heeft nog niks bevestigd.

We moeten helaas dus nog even afwachten.