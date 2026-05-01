Dolly Dots terug op het podium: musical over populaire meidengroep in de maak

Tekst: Lisa Manche

We love the Dolly Dots just a little bit more, want er komt een musical over de meidengroep uit de jaren tachtig. En extra leuk: tijdens elke voorstelling zal één van de originele ‘Dots’ op het podium staan.

Dolly Dots- de musical

De musical, die de naam Dolly Dots- de musical heeft, belooft een groot feest van herkenning te worden. De makers laten weten dat er niet alleen bekende hits en glitter & glamour voorbijkomen, maar dat het stuk ook laat zien wat er achter de schermen afspeelde tijdens hun grote succes.

‘Gelukkig hadden we elkaar’

In het persbericht komen ook de vijf zangeressen aan het woord. Zij zijn niet alleen op het podium te zien, maar zijn ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van de voorstelling. “Tien jaar lang waren we een bezienswaardigheid”, laten ze weten. “We groeiden samen op in een glazen kooi. Gelukkig hadden we elkaar. We werden familie, zusjes en we maakten er altijd wat van. Dat ons verhaal 48 jaar later verteld wordt door zes talentvolle jonge vrouwen ontroert ons.”

Lees ook: Gerard Joling viert 65e verjaardag en jubileum met optreden Dolly Dots

Hoofdrolspelers

De voorstelling is geschreven door Tamara Bos, die eerder verantwoordelijk was voor filmhits als Minoes, Wiplala en Het paard van Sinterklaas. De musical wordt geregisseerd door Geert Lageveen. En de hoofdrollen worden vertolkt door Shanna Slaap, Juliëtte van Leeuwen, Pip Lucas en Teuntje Post.

De musical is vanaf april 2027 te zien in de Nederlandse theaters en de kaartverkoop gaat binnenkort van start.

Bekijk ook: