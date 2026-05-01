Emma Kok over gemis vriendin Jade Kops: ‘Hoe kan ik van jou afscheid nemen?’

Tekst: Lisa Manche

Het is een moeilijke tijd voor Emma Kok. Vorige week vrijdag overleed haar beste vriendin Jade Kops aan de gevolgen van kanker. De zangeres schrijft op Instagram over het gemis.

Ongeloof

Jade wordt vandaag in besloten kring begraven en Emma zal proberen om daarbij te zingen. ‘Hoe kan ik van jou afscheid nemen? Ik geloof het gewoon niet dat je er niet meer bent’, schrijft ze. Emma mist haar vriendin ‘intens veel’ en vertelt dat ze naar de zonsondergang heeft gekeken ‘in de hoop dat jij daar ergens bent…’

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Een van de moeilijkste dagen

Nathalie Kok, de moeder van Emma, ziet hoe haar dochter worsteld en steekt haar op Instagram een hart onder de riem. Nathalie schrijft dat de dag van de uitvaart “een van de moeilijkste dagen in je leven” voor Emma zal zijn. “Je zou dit niet moeten meemaken. Je bent zo dapper. Dat je gaat proberen voor Jade te zingen, is het grootste en mooiste dat je kunt doen. We zijn er voor je, lieve schat.”

Uitvaart Jade Kops

Jade overleed vorige week op 19-jarige leeftijd. Naast Emma zal ook Claudia de Breij op de uitvaart gaan zingen. Om Jade te eren zal er in Naaldwijk een erehaag worden gevormd. De familie van Jade deelde hier eerder via Instagram meer informatie over.