Britney spears officieel aangeklaagd voor rijden onder invloed

Tekst: Lisa Manche

Nadat Britney Spears op 4 maart gearresteerd werd vanwege rijden onder invloed, is de zangeres nu officieel aangeklaagd. Dat melden Amerikaanse media.

Aanhouding

De zangeres had bij haar aanhouding 0,6 promille alcohol in haar bloed. In de staat Californië, waar ze werd aangehouden, ligt de wettelijke limiet op 0,8 promille. Toch is het wel mogelijk om onder die grens te worden aangehouden als agenten roekeloos rijgedrag bij een bestuurder constateren.

Als Spears definitief wordt veroordeeld, kan ze onder meer een geldboete, een jaar proeftijd of een verplichte alcoholcursus opgelegd krijgen.

‘Ongelukkig incident’

Na haar aanhouding sprak de manager van Spears over een “ongelukkig incident” en zei dat de zangeres de juiste stappen zou ondernemen om zich in de toekomst aan de wet te houden.

Lees ook: Britney Spears meldt zich vrijwillig aan bij een afkickkliniek na arrestatie voor rijden onder invloed

Opname in een afkickkliniek

Een maand later liet Spears zich opnemen in een afkickkliniek. Het is niet de eerste keer dat de zangeres hulp zoekt. In 2007 liet ze zich ook opnemen nadat ze een mentale inzinking had, waarbij ze haar hoofd kaal schoor en verschillende confrontaties had met paparazzi.

De zaak wordt op 4 mei behandeld. Spears hoeft niet aanwezig te zijn in de rechtbank, omdat het om een licht vergrijp gaat.

Bekijk ook: