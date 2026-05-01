Belle Perez deelt update na plotselinge overlijden man: ‘Wat loop ik verloren zonder jou’

Tekst: Lisa Manche

Belle Perez heeft een aantal zware maanden achter de rug na het plotselinge verlies van haar man Wouter. Op Instagram staat ze stil bij de afgelopen periode en bedankt haar volgers voor alle steun.

Verschrikkelijke maanden

‘Liefje, de afgelopen maanden waren verschrikkelijk, mijn God wat voel ik me verloren zonder jou’, begint Belle haar bericht. ‘Ons afscheid was zo abrupt, zo onwezenlijk.’ Ze schrijft dat ze zelfs in haar dromen nog steeds niet beseft dat haar man er niet meer is.

Diepere gesprekken

Belle vervolgt dat het bijna leek alsof Wouter aanvoelde wat er ging gebeuren, omdat hun gesprekken in de periode voor zijn overlijden een diepere lading kregen. ‘Jij bent nu op en plaats waar ik je niet meer kan volgen, maar ik voel je energie in alles wat ik doe. Je waakt over ons als een trouwe leeuw en geeft ons een lief duwtje in de juiste richting als het nodig is.’

‘Voor altijd zijn superheld’

Het stel was 18 jaar samen en hebben een 9-jarige zoon. Belle schrijft dat Wouter trots zou zijn op de manier waarop hij met het verlies omgaat. ‘Jij bent voor altijd zijn superheld.’ Ook benadrukt ze dat ze hem elke dag verschrikkelijk missen. ‘Ik ben mijn beste maatje kwijt en het voelt alsof ik opnieuw moet leren ademen met het gemis dat je er niet meer bent.’

Kracht van muziek

De zangeres laat weten dat ze meer dan ooit de kracht van muziek ervaart. Het voelt voor haar als een vorm van therapie. ‘Ik ga op zoek naar een nieuwe versie van mezelf, want jij hebt een stuk van mij meegenomen.’ Daarnaast bedankt ze iedereen voor de steun en laat ze weten dat ze nog steeds niet goed weet hoe ze zich voelt. ‘Als je me tegenkomt, geef me je grootste glimlach, zing en dans met me mee, en laten we samen even alles vergeten.’

Wouter overleed vorig jaar december plotseling op 43-jarige leeftijd na een hersenaneurysma.

