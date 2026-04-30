Dit mag prinses Ariane verwachten van TU Delft

Tekst: Evelien Berkemeijer

De TU Delft krijgt er met prinses Ariane een bijzondere student bij. De jongste dochter van de koning en koningin gaat Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek studeren, een richting die in Delft bekendstaat als pittig.

Volgens studenten zal Ariane vooral veel uren maken in de studiezaal. Toch verwachten zij niet dat haar aanwezigheid lang voor opschudding zorgt. Na de eerste nieuwsgierigheid wordt ze waarschijnlijk gewoon één van de studenten.

Veel studeren tussen de anderen

Patrick Schoots, student Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, denkt dat Ariane in het begin zeker zal opvallen. ‘De eerste keer zul je denken: o, dat is de prinses’, zegt Patrick tegen het AD. ‘Maar na een paar weken loopt ze hier onzichtbaar rond.’ Jorren Hofmeester vindt het vooral leuk dat iemand van het koningshuis dezelfde interesse deelt. ‘Iedereen ziet er hier nerderig uit. Misschien maakt zij het wel minder nerderig.’

Een zware studie

De keuze voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is opvallend, omdat de opleiding bekendstaat als een van de moeilijkste studies in Delft. Ook het uitvalpercentage is hoog. Wes Wannet wil dat beeld wel nuanceren, maar noemt de studie zeker niet makkelijk. ‘Bij veel mensen zal deze studie niet in hun straatje passen, maar datzelfde kan ik zeggen als ik geschiedenis zou studeren. Ik ga niet zeggen dat ik het met twee vingers in de neus doe.’

Wonen en beveiliging

De TU Delft wil niet ingaan op vragen over de beveiliging. Een woordvoerder zegt alleen: ‘We zullen natuurlijk onze volle medewerking verlenen om Ariane een fijne en leerzame studieperiode te bieden, net als voor alle andere studenten. We wensen haar vooral veel plezier toe.’ Waar Ariane gaat wonen, is nog onbekend. Anne Gordijn, Koninklijk Huis-verslaggever van het AD, verwacht niet dat het een morsig studentenhok wordt. ‘Ariane zal niet snel in een typisch studentenkot belanden.’

Waarschijnlijk een veilige kring

Omdat Ariane als jongste dochter iets meer bewegingsvrijheid heeft dan haar oudere zus, de troonopvolgster, ligt een studentenleven in Delft voor de hand. Toch blijft ze nooit helemaal onzichtbaar. Daarom wordt verwacht dat ze mogelijk lid wordt van een corporale studentenvereniging, zoals DSC. Sander Paulus van RTL noemt dat een logische plek: ‘Dat is een gesloten gemeenschap waar je elkaar vertrouwt en weinig uitlekt. Een safe space.’

Bron: AD