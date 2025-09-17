Prinses Ariane straalt in jurk van deze celebrity tijdens Prinsjesdag

Tekst: Denise Delgado

Prinses Ariane (18) maakte dinsdag haar debuut op Prinsjesdag en dat deed ze in stijl. De jongste dochter van koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) verscheen in een nachtblauwe japon van niemand minder dan Victoria Beckham (51).

Gathered Waist Midi Dress

Volgens de website Modekoningin Máxima staat de jurk, officieel de Gathered Waist Midi Dress, op Victoria’s website voor zo’n 1200 euro. Ook de jurken van de zussen van Ariane bleven niet onopgemerkt. Prinses Amalia koos voor een botergele creatie van Taller Marmo, terwijl prinses Alexia verscheen in een jurk van Solace London.

Prinsjesdag 2025

Koningin Máxima koos voor een vertrouwde favoriet: een zeegroene Jan Taminiau-japon die ze eerder op Prinsjesdag 2011 droeg, dit keer met een nieuw hoofddeksel.

Prinsejesdag 2025

Victoria Beckham, wereldwijd bekend van de Spice Girls én haar succesvolle modelabel, lanceerde haar eigen kledinglijn in 2008. Dat Ariane juist voor haar ontwerp koos, maakt haar eerste Prinsjesdag-outfit extra opvallend.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online