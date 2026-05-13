Rechter beslist: RTL hoeft script serie Mabel & Margarita niet vooraf te delen met Edwin de Roy van Zuydewijn

Tekst: Ruth Smeets

RTL Nederland en Videoland zijn niet verplicht om Edwin de Roy van Zuydewijn vooraf mee te laten lezen met het scenario van Mabel & Margarita. De rechtbank Midden-Nederland heeft zijn verzoek afgewezen.

De serie is een vervolg op Máxima, maar vertelt een nieuw verhaal. Edwin de Roy van Zuydewijn is de voormalig echtgenoot van prinses Margarita en wilde weten hoe hij in de Videoland-productie wordt neergezet.

Geen inzage vooraf

De rechtbank oordeelt dat RTL en Videoland het script niet vooraf hoeven te delen. Volgens de rechter zou het toewijzen van het verzoek de vrijheid van meningsuiting van RTL ‘op een onaanvaardbare manier’ beperken. De Roy van Zuydewijn wilde via een verzoekschriftprocedure inzage krijgen in het scenario, zodat hij kon beoordelen of de serie volgens hem onrechtmatig zou zijn. Als dat zo was, wilde de zakenman in een andere procedure een publicatieverbod eisen.

Botsende belangen

In de zaak moest de rechtbank twee belangen tegen elkaar afwegen. Aan de ene kant staat de vrijheid van meningsuiting van RTL en Videoland, die volgens de rechtbank veel ruimte hebben om een dramaserie te maken over maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals het koningshuis en mensen die daarvan deel uitmaken of hebben gemaakt. Aan de andere kant beriep De Roy van Zuydewijn zich op zijn recht op privacy en bescherming van zijn reputatie. Hij vreest ongewenste en onjuiste berichtgeving over hem.

Vorm van censuur

Volgens de rechtbank komt het verzoek neer op een vorm van censuur vóór publicatie. Het uitgangspunt is dat pas na publicatie wordt beoordeeld of iets onrechtmatig is. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken, bijvoorbeeld als vooraf al duidelijk is dat delen van een publicatie onrechtmatig zijn en onherstelbare schade veroorzaken. Daarvan is in deze zaak volgens de rechter geen sprake.

Zorgen door eerdere media-aandacht

De rechtbank begrijpt dat De Roy van Zuydewijn inzage wil, ‘zeker gezien zijn ervaringen in het verleden met ongewenste media-aandacht’. Toch weegt dat volgens de rechter niet op tegen de vrijheid van meningsuiting van RTL en Videoland. De Roy van Zuydewijn stelde eerder dat hij pas ontdekte dat er een serie over hem werd gemaakt toen hij op straat werd aangesproken door een onbekende man. Die zou tegen hem hebben gezegd: ‘Ik ben de acteur die u gaat spelen’.

Nog geen datum bekend

Mabel & Margarita draait om de periode waarin Mabel van Oranje en prinses Margarita hun toekomstige partners ontmoetten. De Roy van Zuydewijn was van 2001 tot 2006 getrouwd met Margarita, de oudste dochter van prinses Irene. Wanneer de serie op Videoland verschijnt, is nog niet bekend.