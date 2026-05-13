Ferry Doedens vandaag opnieuw voor rechter om rijden onder invloed

Tekst: Ruth Smeets

Ferry Doedens moet woensdag 13 mei opnieuw in de rechtbank verschijnen. De voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur wordt verdacht van rijden onder invloed van harddrugs.

Het is niet de eerste keer dat Ferry Doedens hiermee te maken krijgt. In 2024 werd hij meerdere keren aangehouden en eerder volgde al een veroordeling. Nu draait het om een nieuwe zaak, vermoedelijk rond een aanhouding in juni 2024.

Lees ook: Moeder plaatst bericht na documentaire Ferry Doedens, maar nicht reageert fel



Weer voor de rechter

Ferry werd in februari 2025 al veroordeeld voor twee keer rijden onder invloed. Hij kreeg toen een taakstraf en moest zijn rijbewijs inleveren. Die taakstraf voerde hij niet op tijd uit, naar eigen zeggen omdat hij oproepen had gemist. Daardoor werd de straf omgezet in hechtenis en zat hij een week vast.

Taakstraf loopt nog

Van de 70 uur taakstraf die Ferry oorspronkelijk kreeg, staan er na zijn detentie nog 56 open. Volgens zijn advocaat bestaat die taakstraf grotendeels uit afwassen en is de acteur daar inmiddels alsnog mee bezig. De zitting die nu op de planning staat, zou eerst op 27 maart plaatsvinden, maar werd verplaatst omdat zijn advocaat Kerem Canatan er toen niet bij kon zijn.

Onduidelijkheid over derde zaak

Tijdens de zitting in Utrecht moet Ferry zich verantwoorden voor een derde verdenking van rijden onder invloed. Volgens justitie zou hij onder invloed van onder meer GHB, speed en mogelijk crystal meth achter het stuur hebben gezeten. Waarom deze zaak niet meteen bij de eerdere zitting is behandeld, is nog niet duidelijk. Kerem zei daar eerder over tegen het ANP: ‘Waarom dat niet gelijk behandeld is op de zitting in 2025 weten we niet, maar daar ga ik wel vragen over stellen aan het Openbaar Ministerie’.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Zorgen na documentaire

In de documentaire Ferry Lost was te zien hoe roerig het leven van Ferry de afgelopen jaren is geweest. Hij werd twee jaar lang gevolgd door documentairemaker Sascha Visser en sprak daarin over zijn mentale gezondheid, drugsgebruik en de gevolgen voor zijn carrière. De beelden riepen veel reacties op bij kijkers, die geschokt waren door wat ze zagen.

Ferry spreekt van fout

Ferry ontkent dat hij een drugsverslaving heeft. Over het rijden onder invloed zei hij eerder dat het ‘gewoon een stomme fout’ was. Ook stelde hij dat hij op de bewuste avond geen zware middelen had gebruikt: ‘Ik ben jaren geleden gestopt met drugs en ik zeg je eerlijk dat de avond waar we het nu over hebben een ander soort substantie betrof dan de middelen die ik vroeger gebruikte. Die waren vele malen zwaarder en hadden ook een heftiger effect.’