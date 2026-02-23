Moeder plaatst bericht na documentaire Ferry Doedens, maar nicht reageert fel

Tekst: Evelien Berkemeijer

Met de documentaire Ferry Lost, waarin Ferry Doedens vorige week uitgebreid werd gevolgd, is ook zijn moeder weer onderwerp van gesprek. Niet alleen omdat in de uitzending duidelijk werd dat er geen contact meer is, maar vooral omdat zij nu zelf een boodschap heeft gedeeld.

In de documentaire kwam naar voren dat Ferry Doedens en moeder Annie van der Meulen elkaar niet meer spreken. Hij verweet haar onder meer dat ze te veel rookte. Gordon merkte daar eerder over op in de ochtendshow van Radio 10 dat hijzelf deed wat hij zijn moeder verweet.

Bericht zonder naam, met duidelijke boodschap

Annie plaatste volgens RealityFBI een bericht op Facebook waarin de naam van haar zoon niet genoemd werd, maar dat wel als een duidelijke verwijzing werd gelezen. In de tekst benadrukte ze dat een moeder niet tegenover je hoort te staan: ‘Je moeder is niet je vijand. Ze staat je niet in de weg, ook al kan het soms zo voelen. Zij is je eerste thuis. Je stille kracht. De aanwezigheid die blijft, in goede én moeilijke tijden.’

Liefde als loslaten

In dezelfde post zou Annie ook hebben geschreven dat haar wens als moeder altijd overeind blijft, ongeacht de situatie. Ze omschreef volgens het juicekanaal dat een moeder vooral hoopt dat haar kind zich veilig en geliefd voelt, zelfs als er afstand is ontstaan. Daarbij stond ook: ‘In haar hart leeft altijd één duidelijke wens: dat jij gelukkig bent, veilig bent en werkelijk geliefd. Soms betekent liefde loslaten terwijl je eigenlijk strakker vast wilt houden.’

Reactie uit de familie

Onder het bericht zou volgens RealityFBI ook een nicht hebben gereageerd. Zij stelde dat de familie veel pogingen heeft gedaan om het contact te herstellen en dat er een grens is bereikt. Ze schreef dat de familie ‘vijftien kansen’ heeft gegeven en dat het na die kansen ‘wel een keer klaar is’. Tegelijk voegde ze er een pijnlijke kanttekening aan toe over vroeger: ‘Helaas was zijn moeder ook niet al te best voor hem toen hij klein was, dieptriest.’

