Zijn Married At First Sight-Domenik en Ferenc nog samen?

Het lijkt erop dat Domenik en Ferenc ook na Married at First Sight nog altijd een band hebben.

In het programma stapten Domenik en Ferenc samen in het huwelijksbootje. De twee leken dolgelukkig met elkaar en ook het vele oogcontact viel op. De vraag is alleen hoe hun Married At First Sight-verhaal uiteindelijk is geëindigd. Let op: dit artikel bevat spoilers.

Bekende winkelier uit Hilversum

Domenik Romano is 52 jaar, komt uit Hilversum en runt zijn eigen kleding- en interieurzaak voor vrouwen in Hilversum. Het is een winkel waar Radio 10-nieuwslezeres Hannelore Zwitserlood ook weleens over de vloer komt. In de ochtendshow van Radio 10 vertelt Hannelore dat ze een paar maanden geleden nog in de winkel was. Zonder dat ze het wist, ontmoette ze daar toen ook Ferenc. Froukje de Both trekt daarop meteen een conclusie en zegt: ‘Ze zijn nog samen’, waarna Gordon opmerkt dat dit ook een spoiler is.

Twijfel en speculatie

Zelf houdt Hannelore nog een slag om de arm. Zij zegt: ‘Ze kunnen toch ook gewoon besties zijn nu?’ Gordon lijkt daar weinig van te geloven en reageert met: ‘Wat denk je schat, twee homo’s?’ Volgens hem is het niet mogelijk dat Domenik en Ferenc beste vrienden zijn geworden na het programma.