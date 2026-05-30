Weet je nog: wie trad hier op met André van Duin?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wie staat er hier met André van Duin op het podium? Scrol voor het antwoord.

Aan het einde van de jaren 80 kruisten de theaterwegen van Simone Kleinsma en André van Duin elkaar in de revue 100 jaar Carré. Die productie, officieel gekoppeld aan de André van Duin Revue, liep in de periode 1987-1989 en wordt omschreven als de elfde revue van André van Duin en Frans van Dusschoten.

Simone Kleinsma op het toneel

Simone maakte in deze productie deel uit van een vaste groep uitvoerenden. Naast André van Duin en Frans van Dusschoten stonden ook Simone Kleinsma, Hans Otjes en de Brian Rogers Dancers op het toneel. De samenwerking kreeg een tweede leven op televisie. Van de revue werd een televisiebewerking uitgezonden in 1990 en 1991. Daardoor bleef het gezamenlijke werk van Van Duin en Kleinsma niet beperkt tot de theaterzaal, maar kwam het ook terecht in het televisiearchief.

Improvisatie André van Duin

Eén van de sketches draaide om liftproblemen. Die is hieronder te bekijken. Het schijnt dat André de grap over de toneelmeester en de kleedster, die te zien is rond 4.30, improviseerde. Het resultaat? Twee collega’s die hun best doen niet te lachen.

Bronnen: B&G Wiki, Zwartekat.