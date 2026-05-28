Edson da Graça worstelt met vertrouwen in vriendschappen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Edson da Graça vindt het lastig om nieuwe vriendschappen te sluiten.

In een column voor &C schrijft Edson da Graça openhartig over zijn moeite met vertrouwen. Dat komt door een pijnlijke ervaring uit zijn verleden. Toch merkt hij dat hij nog altijd behoefte heeft aan echte verbinding met anderen.

Lees ook: Edson da Graça en vrouw over samengesteld gezin: ‘Zou het niet nog een keer doen’

Vertrouwen beschadigd

‘Nieuwe vrienden maken, het blijft voor mij echt lastig. Niet omdat ik mensen niet aardig vind, integendeel, maar omdat mijn vertrouwen ergens onderweg een flinke deuk heeft opgelopen’, schrijft Edson. Die deuk ontstond toen hij begin twintig was en een productiebedrijf had met vrienden die hij al sinds de middelbare school kende. Ze maakten muziek en hadden zelfs een top 3-hit met Ik ben je zat van Ali B, maar volgens Edson ging het mis door een manager ‘die zijn handen niet uit de koektrommel kon houden’. Het bedrijf belandde in diepe schulden en van de vriendschappen bleef weinig over.

Tekst gaat verder onder video.

Onder de motorkap

Sindsdien kijkt Edson bij vriendschappen altijd eerst goed naar iemands bedoelingen. ‘Sindsdien kijk ik bij vriendschap altijd even onder de motorkap: wat is je agenda, wanneer laat je me vallen en hoe groot is de kans dat dit eindigt in ongemakkelijk app-verkeer waarin een van ons (waarschijnlijk jij) geblauwvinkt wordt?’ Toch wil hij niet zeggen dat hij zich volledig afsluit. Hij ontmoet soms mensen die hij oprecht leuk vindt en die hem laten zien dat contact met anderen gelukkig kan maken.

Enthousiast en wantrouwig

Als Edson thuis vertelt dat hij iemand heeft ontmoet met ‘heerlijke energie en een open blik’, weet zijn vrouw volgens hem al wat er komt. ‘Laat me raden: jij gaat van hem jouw vriend maken?’ schrijft hij. Zelf omschrijft hij zijn probleem als enthousiast en wantrouwig tegelijk zijn. ‘Ik wil verbinding, maar ook een nooduitgang. Ik wil nabijheid, maar wel met duidelijke annuleringsvoorwaarden.’

Blijven proberen

Daardoor blijft Edson vaak hangen in wat hij zelf de fase van potentiële vriendschap noemt. Toch lijkt hij de hoop op nieuwe vriendschappen niet op te geven. ‘Misschien is dat het volwassen dilemma: we weten te veel om onbevangen te zijn, maar voelen te veel om het niet meer te proberen. Dus blijf ik het zeggen, half grappend, half serieus: ik ga van hem mijn vriend maken.’