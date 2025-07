Edson da Graça en vrouw over samengesteld gezin: ‘Zou het niet nog een keer doen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In een samengesteld gezin, moet je rekening houden met veel. Zo blijkt uit een gesprek met presentator, comedian en acteur Edson da Graça en zijn vrouw Maud.

In de podcast ‘Een grote familie’ praten Edson en Maud (die moeder is van Kenza en Zaria en bonusmama van Kyan en Rae) over het samengestelde gezin.

De samenstelling

Het koppel heeft Kyan en Rae, de kinderen van Edson en zijn ex, om de week in huis. Zij zijn nu dertien en elf. Ze waren vier en twee toen Maud in hun leven kwam. Zij mist ze dan ook net zozeer wanneer ze er een week niet zijn. Ook de jongste twee, Kenza en Zaria, voelen het gemis. Ze praten vaak met Maud over de twee anderen wanneer die er niet zijn. Alles is bespreekbaar, zo zegt de (bonus)moeder.

Inleven in de kinderen

Een loyaliteitsconflict ligt altijd op de loer, geeft Maud aan. Maar dat proberen ze bewust tegen te werken. Dit middels goed contact met de moeder van de kinderen en door positief over haar te praten. Ook begrip voor dat het ingewikkeld is, is belangrijk. Edson bevestigt dat het belangrijk is je in te leven in wat zij doormaken. Hij noemt het elke week een beetje verhuizen: ‘Elke week moeten ze hun spullen pakken en heen en weer gaan en dat moet je niet te licht oppakken.’ Ze noemen het ’transitiedag’ in huize da Graça. Op die dag zien ze altijd een verandering in gedrag, vooral wanneer Edson thuis is.

Elkaar gunnen

Edson zat nog in een relatie, toen hij verliefd werd op Maud. Een situatie waarin elkaar iets ‘gunnen’ moeilijk lijkt, terwijl dat zo belangrijk is. Hoe is dat gelukt? Edson zegt dat het vizier op de kinderen moet liggen. Dat had zijn ex ook al snel, geeft hij aan. Maud vult aan: ‘Dat je op een manier intiem bent met die kinderen, maar hun moeder niet kent, dat vond ik een beetje gek. Dus we hebben wel snel dat contact gelegd.’ Ze houdt heel erg van kinderen, vertel ze, maar dat Edson al kinderen had was geen plus. ‘Ik weet niet of ik het nog een keer zou doen,’ zegt Maud: ‘je weet niet waar je ‘ja’ tegen zegt.’ Tegen luisteraars die daten met iemand met een kind zegt ze één ding: ‘Run!’ Edson denkt dat zijn vrouw het zeker niet nog een keer zou doen.

De nadelen

Wat maakt het zo zwaar dat ze zou rennen? ‘De hele tijd kinderen erin, eruit. Ondanks dat je het goed ermee kan vinden, heb je toch nog iemand waar je iets mee moet, die misschien over bepaalde dingen anders denkt… die onderdeel wordt van het gezin,’ reageert Maud. Edson bevestigt: ‘Met zijn tweeën is het al lastig om een soort common ground te vinden, laat staan als je drie ouders hebt.’ En die common ground verschilt ook nog tussen Edson en Maud en Edson, Maud én zijn ex voor de andere twee kinderen. Dat is niet makkelijk, zo geeft de (bonus)moeder aan.

Alleen met Maud

Doordat Maud constant bezig is met de situatie zo goed mogelijk maken voor iedereen, denkt Edson er ook over na en houdt hij er rekening mee. Hij zegt dan ook: ‘Ik zou het met niemand anders willen doen dan met Maud.’

FOTO: ANP