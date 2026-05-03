Jennifer Hoffman blikt terug op drie miskramen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jennifer Hoffman vertelt in gesprek met &C over de miskramen die zij meemaakte tussen haar eerste kind en haar huidige zwangerschap. Het ging om drie miskramen, die veel impact op haar hadden.

De actrice blikt openhartig terug op die periode. Vooral de eerste miskraam vond Jennifer Hoffman lichamelijk en emotioneel zwaar.

Eerste miskraam was pittig

Over de eerste keer vertelt Jennifer: ‘Prille miskramen weliswaar, maar toch. Met name die eerste was pittig. Een week lang voelde mijn lijf intens zwanger – mijn borsten anders, mijn hoofd wollig, mijn hele hormoonhuishouding op z’n kop. En een week later moest dat ineens weer terug. Dat is lichamelijk al vrij heftig, nog los van je emoties.’

Doorfilmen op de set

Ook de tweede miskraam staat haar nog helder bij. Die gebeurde tijdens opnames van de serie Dag en Nacht. Jennifer besloot toen door te gaan met filmen. ‘De tweede miskraam gebeurde op de set van de serie Dag en Nacht. Ik besloot door te filmen, voor de afleiding.’

Hoop loslaten na derde miskraam

Na de derde miskraam durfde Jennifer niet meer te hopen op nog een kindje. ‘Na die derde keer liet ik het los. En dán gebeuren er dus bijzondere dingen. Dat weet ik omdat Dorian ook precies verscheen op het moment dat ik absoluut níet op een man zat te wachten. Bij mijn eerste zwangerschap hetzelfde: er gebeurde niks en net toen we aan een medisch traject begonnen, ging alles on hold wegens corona. De twijfel sloeg toe, ik liet het los – en werd ineens op natuurlijke wijze zwanger van Cooper.’

Toch weer zwanger

Afgelopen zomer veranderde er opnieuw iets op een moment waarop alles juist goed voelde zoals het was. Jennifer vertelt: ‘Afgelopen zomer, na die derde miskraam, waren we bij Dorians moeder in Amerika. We waren intens gelukkig, hadden net dit huis gekocht, alles was goed zo. Het moment om onze vrijheid met één kind te koesteren. En precies toen zei er toch eentje: ‘Wait a minute!’’