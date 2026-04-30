Eerbetoon aan Lenny Kuhr in persoonlijke special Dankjewel Lenny

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lenny Kuhr krijgt in de week van het Eurovisie Songfestival een persoonlijk eerbetoon bij De Joodse wereld. De EO zendt op donderdag 14 mei de eenmalige tv-special Dankjewel Lenny uit om 22.45 uur op NPO 2.

In de uitzending staat het afscheid van Lenny Kuhr centraal, nu zij Nederland verlaat en zich vestigt in Israël. In aanwezigheid van publiek klinken liedjes uit haar rijke repertoire en is er ruimte voor gesprek en reflectie.

Lees ook: Lenny Kuhr vertrekt naar Israël

Afscheid en nieuw begin

Lenny Kuhr won in 1969 het Eurovisie Songfestival en groeide daarna uit tot een herkenbare stem in het Nederlandse muzieklandschap. In Dankjewel Lenny komt een selectie van oude en nieuwe liedjes voorbij, met muziek die voor velen verbonden is met herinnering, identiteit en verschillende generaties.

Gesprek over thuis

Rob Oudkerk gaat met Lenny in gesprek over haar carrière, haar verbondenheid met haar Joodse identiteit en haar besluit om een nieuwe stap te zetten. Daarbij gaat het ook over de vraag wat het betekent om opnieuw te beginnen in Israël en wat zij meeneemt uit haar leven en loopbaan in Nederland.

Bijzondere gasten

De avond kent daarnaast een bijzonder moment wanneer bijzondere gasten Lenny op een verrassende manier welkom heten in haar nieuwe land. Daarmee krijgt de uitzending niet alleen de vorm van een muzikaal eerbetoon, maar ook van een warm afscheid met een blik vooruit.

Extra betekenis in Songfestivalweek

Alfred Edelstein, eindredacteur van De Joodse wereld, ziet de uitzending nadrukkelijk binnen de context van het Eurovisie Songfestival. De eindredacteur zegt: ‘Nederland doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. Binnen die context krijgt het verhaal van Lenny Kuhr extra betekenis. Haar vertrek naar Israël raakt aan bredere vragen over het huidige maatschappelijke klimaat in Nederland, de positie en veiligheid van Joodse Nederlanders en het gevoel van verbondenheid en thuis. Dankjewel Lenny biedt ook ruimte voor reflectie en duiding, ingebed in een cultureel en muzikaal eerbetoon.’