Lenny Kuhr vertrekt naar Israël: ‘Ik weiger nog langer in dit land te wonen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lenny Kuhr heeft op X bekendgemaakt dat ze Nederland definitief verlaat. De zangeres schrijft dat zij en haar man naar Israël vertrekken, omdat Joden in Nederland volgens haar niet meer onbekommerd kunnen leven.

Lenny Kuhr sprak in februari al over die plannen in een interview met Omroep Brabant. Haar nieuwe bericht lijkt erop te wijzen dat de verhuizing nu daadwerkelijk doorgaat.

Afscheid op X

Op X nam Lenny op emotionele wijze afscheid van Nederland en van haar publiek. Ze schreef: ‘Afscheid: Zelf ben ik niet bang en voor geen kleintje vervaard. Ben niet geïntimideerd door canceling en ook niet door doodsbedreigingen. Ik omarm mijn publiek en mijn Nederland waar ik in mijn eigen taal de juiste woorden vond met de klanken die samen een lied vormen. De mooiste kunstvorm die ik ken en waar ik in dit land node afscheid van moet nemen. En ik weiger nog langer in dit land te wonen, waar mijn huis, mijn familie en vrienden mij lief zijn, waar Joden niet meer langer onbekommerd kunnen leven; altijd voorzichtig, schichtig. Ik zie het, ik voel het en mijn man en ik vertrekken naar Israël. Definitief. Het afscheid doet zeer. Dag, mijn ooit zo geliefde Nederland, dag mijn lief publiek. Dag alle lieve mensen die ik ken en waar ik van hou. Dit alles draag ik in mijn hart, naar het land waar wij zo van harte welkom zijn. Naar het land waar wij worden verwacht.’

Plannen waren al duidelijk

Eerder vertelde Kuhr al aan Omroep Brabant dat ze zich niet langer prettig voelt in Nederland. Toen zei ze: ‘Wij hebben besloten om naar Israël te gaan. Het klimaat voor Joden is niet meer goed hier in Nederland. Daarnaast wonen mijn kinderen daar, dus is het een logische keus om daarheen te gaan. We zijn daar heel erg welkom.’ In februari was de zangeres nog op zoek naar een huis, waardoor haar bericht op X erop kan wijzen dat die zoektocht inmiddels succesvol is afgerond. Over haar muzikale toekomst zei ze ook: ‘Wat ik in Israël ga doen weet ik nog niet, ik ga daar geen hele nieuwe carrière opbouwen. Mijn kinderen en schoonzoons zijn muzikanten, dus ik ga daar denk ik nog wel liedjes maken. En die hoop ik dan te kunnen laten horen via Spotify.’

Optreden in Waalwijk

Twee jaar geleden kwam Kuhr ook al in het nieuws door een incident tijdens een optreden in theater De Leest in Waalwijk. Vier bezoekers van een middagvoorstelling stonden plotseling op, ontrolden een Palestijnse vlag en begonnen te schreeuwen. De activisten beschuldigden haar familie van medeplichtigheid aan genocide. De kinderen van de zangeres wonen in Israël en haar kleinzoon is dienstplichtig in het Israëlische leger. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het incident destijds een antisemitische actie.