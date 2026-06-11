Moeder Bridget Maasland thuis na heftige weken in ziekenhuis

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na een zware periode vol zorgen kan Bridget Maasland eindelijk weer voorzichtig positief nieuws delen over haar moeder Elly.

De presentatrice laat via Instagram weten dat haar moeder, die momenteel wordt behandeld voor kanker, weer thuis is na een ziekenhuisopname. De afgelopen weken waren allesbehalve eenvoudig. Toch lijkt er nu weer wat ruimte te komen voor hoop bij Bridget Maasland.

Intensieve behandeling

Sinds maart ondergaat Elly een intensief behandeltraject met chemotherapie en bestralingen. Daar kwamen onlangs extra zorgen bij toen ze te maken kreeg met een delier en werd opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. ‘De afgelopen week was heel pittig qua delier’, vertelt Bridget in een video.

Weer naar huis

Bridget vertelt dat haar moeder inmiddels het ziekenhuis heeft mogen verlaten. ‘Mama lag op de afdeling psychiatrie in het AMC. En ik zeg lag, want ze is vanmiddag ontslagen.’ Volgens de presentatrice is dat een belangrijke stap in haar herstel: ‘Dat is een heel goed teken, dat betekent dat alles wat beter gaat nadat we de medicatie hebben aangepast.’

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Verandering in medicatie

Volgens Bridget speelde een verandering in de medicatie een belangrijke rol in de verslechtering: ‘De medicatie was veranderd. Mama was overgestapt naar citalopram. Dat is een angstremmer, maar daarmee kan ook eerst angst versterkt worden.’ In combinatie met andere medicijnen zoals Fentanyl zorgde dat voor ernstige verwardheid: ‘Ze zag rare dingen, oude trauma’s kwamen omhoog. Het was intens verdrietig om dat kleine mensje zo kwetsbaar en in de war te zien.’

Hoopvol vooruit

Ondanks de moeilijke weken klinkt er nu weer hoop door in de woorden van Bridget. ‘Vandaag was er dus echt goed nieuws en is ze weer thuis. Ik hoop dat we nu echt kunnen gaan zeggen: ‘Nu is het upwards’. De wond gaat goed, met de pijnen gaat het goed.’, vertelt ze. ‘We hebben natuurlijk nog geen uitslag over wat het traject heeft gedaan, maar ik heb daar hele goede hoop over.’ Ze sluit de video af met de hoop dat alles de goede kant op zal gaan: ‘Nu dus omhoog, alsjeblieft!’

Bridget Maasland over de diagnose: