Nieuwe docureeks De Witte Man duikt in macht, racisme en mannelijkheid

Tekst: Evelien Berkemeijer

Hoe gaat het met de witte man nu hij niet langer vanzelfsprekend het middelpunt van de samenleving lijkt te zijn? In de driedelige documentaireserie De Witte Man onderzoekt prijswinnend documentairemaker Qian van Binsbergen wat er gebeurt wanneer een groep die eeuwenlang de norm bepaalde, steeds vaker wordt bevraagd.

De serie draait om macht, identiteit en zelfbeeld, maar stelt ook de vraag of de witte man eigenlijk naar zichzelf kan kijken. Met nieuwsgierigheid, humor en ernst brengt Qian van Binsbergen in beeld hoe maatschappelijke verhoudingen veranderen. De Witte Man is vanaf vrijdag 28 augustus om 21.15 uur te zien op NPO 3 en NPO Start.

Praten over macht, mannelijkheid en witheid

Voor de serie gaat Qian in gesprek met een groep mannen die allemaal Jan heten, de meest voorkomende voornaam in Nederland. Samen spreken ze over macht, mannelijkheid en witheid. Sociaal en cultureel antropoloog Gloria Wekker helpt om de systemen achter witte onschuld en racisme te begrijpen. Ook Tim Hofman en acteur Michiel Romeyn, bekend van het Jiskefet-personage Van Binsbergen, leveren een bijdrage. Qian verduidelijkt: ‘De witte man hoeft niet uit te sterven, maar hij moet zich wel aanpassen. In deze documentaire kijken wij of hij dat kan, aangezien de samenleving dat steeds meer van hem verwacht.’

Van vrouwenonveiligheid tot extreemrechts

De Witte Man onderzoekt ook de donkere kanten van mannelijkheid. Zo komen vrouwenonveiligheid, femicide, de normalisering van de manosphere en extreemrechts aan bod. De serie is geen aanklacht tegen individuele mannen, maar richt zich op een systeem waarin één figuur eeuwenlang de norm mocht zijn. Interviews met wetenschappers en persoonlijke ontmoetingen worden afgewisseld met gestileerde fictiescènes. ‘Het gaat niet om de witte man als persoon, maar om zijn machtspositie,’ aldus Qian. ‘Vanuit die machtspositie heeft hij altijd bepaald wat de norm is, maar nu bepalen andere mensen mee. Daar wilden we met nieuwsgierigheid, humor en ernst naar kijken.’

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Still van documentaireserie De Witte Man (credits: Omroep Zwart)

Bekroonde documentairemaker

Qian is regisseur en documentairemaker bij Omroep ZWART. Met De Afhaalchinees onderzocht ze eerder de impact van het adoptiesysteem. Het eerste seizoen werd genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf, terwijl het vervolg De Afhaalchinees: Thuisbezorgd in 2026 zowel de Zilveren Nipkowschijf als De Tegel won. In Sexotisch uit 2024 onderzocht ze seksueel racisme en de doorwerking van het koloniale verleden aan de hand van etnische pornocategorieën. In haar werk maakt ze complexe en gevoelige maatschappelijke thema’s toegankelijk met humor, ironie en een scherpe blik.