Documentairemaker Qian van Binsbergen verduidelijkt racismeprobleem na statement Ruud de Wild

Qian van Binsbergen heeft gereageerd op het statement dat Ruud de Wild eerder deze week op de radio maakte na ophef over zijn interview met de makers van Meer Dan Babi Pangang. De documentairemaker achter De Afhaalchinees en Sexotisch gebruikt een reeks Instagram-afbeeldingen om uit te leggen waarom bedreigingen afkeuren en racistisch gedrag benoemen volgens haar prima naast elkaar kunnen bestaan.

Ruud de Wild stelde in zijn verklaring onder meer over het interview: ‘Het was niet goed, maar dat maakt mij geen racist.’ Ook sprak hij over de heftige verwensingen die hij ontving en de impact daarvan op zijn gezin. Voor Qian van Binsbergen is duidelijk dat die bedreigingen verwerpelijk zijn, maar mag dat het gesprek over racisme niet overschaduwen.

Over Ruud de Wild zijn statement

In haar bericht schrijft Qian: ‘Ik wil voorop stellen: wat Ruud de Wild nu overkomt, die bedreigingen. Dat is fout. Punt. Niemand hoort (met geweld) bedreigd te worden.’ Tegelijkertijd voegt ze eraan toe: ‘Maar dat betekent niet dat hij dus niks verkeerd heeft gedaan.’ Daarbij haalt ze een uitleg van onderzoeksjournalist Zoë Papaikonomou aan: ‘Je kan een racistisch interview doen én overspoeld worden door haat en bedreigingen. Die twee dingen kunnen tegelijk waar zijn.’

Qian van Binsbergen ziet een patroon

Qian zegt dat discussies over racistisch gedrag vaak al snel verschuiven naar intenties en emoties van degene die wordt aangesproken. ‘Iemand wordt aangesproken op racistisch gedrag, en het gesprek verschuift. Het gaat over intentie, over hoe geschrokken iemand is, maar zelden over de consequenties van wat er gezegd wordt. Over het racisme zelf’, aldus de documentairemaker. Ook schrijft ze: ‘Racisme is geen vaststaande identiteit. Het is niet: ‘Ik ben een racist’ of ‘Ik ben geen racist’. Het is gedrag. Iets waar je verantwoordelijk voor bent. En iets waarvoor je excuses kunt maken en kan aanpassen.’

Erkenning, ook bij Ruud de Wild

Volgens Qian zit het echte probleem in het erkennen van racistisch gedrag voordat excuses mogelijk zijn. ‘Daarvoor moet je het racistische gedrag wel eerst erkennen. En precies daar zit het probleem. In Nederland is iedereen tegen racisme, maar niemand is een racist,’ schrijft ze. In de reactie van Ruud ziet ze daarom vooral ‘ontkenning’, terwijl erkenning volgens haar juist ‘zelfreflectie en moeite’ vraagt. Ook stelt Qian dat Aziatisch racisme in Nederland nog te vaak wordt weggezet als grap, waarbij ze Ushi & Van Dijk als voorbeeld noemt.

Meer Dan Babi Pangang staat niet op zichzelf

Om haar punt te onderbouwen verwijst Qian naar cijfers uit een landelijk onderzoek uit 2024. Daaruit zou blijken dat jaarlijks 1 op de 3 (Zuid) Oost-Aziatische Nederlanders discriminatie ervaart en dat dit bij mensen met een Chinese achtergrond zelfs iets meer dan de helft is. Daarom noemt ze wat de makers van Meer Dan Babi Pangang meemaken ‘geen incident’, maar ‘een patroon’. Ze sluit af met de opmerking dat de makers waarschijnlijk liever hun Kristallen Film hadden gevierd, voor de documentaire van regisseur Julie Ng, maar zich nu opnieuw moeten verdedigen.

