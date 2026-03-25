Makers documentaire Meer Dan Babi Pangang reageren op bedreigingen Ruud de Wild

De makers van Meer Dan Babi Pangang hebben gereageerd op de bedreigingen aan het adres van Ruud de Wild, maar blijven tegelijk achter hun klacht over het veelbesproken interview staan.

Eerder deze week verliet Ruud de Wild zijn eigen radioshow na een uitgebreid statement over de ophef. Daarin zei hij over het interview: ‘Het was niet goed, maar dat maakt mij geen racist.’ Ook vertelde hij over de vele bedreigingen en verwensingen die hij ontving, en dat zijn kinderen daar inmiddels ook mee te maken krijgen.

Grens bereikt

In zijn verklaring maakte Ruud duidelijk dat voor hem inmiddels een grens is overschreden. Zo vertelde hij dat hij berichten kreeg van ‘Mensen die hoopten dat ik weer kanker zou krijgen, dat mijn kankermoeder ook kankerdood zou gaan, et cetera.’ Aan het einde van zijn betoog zei hij: ‘Het maakt mij intens verdrietig dat we in een tijd lijken te leven waarin alles zomaar geroepen kan worden. Alles. Zonder gevolgen. Waarin iemand volledig wordt neergezet op basis van één moment. Zonder ruimte voor nuance. Zomer ruimte voor herstel. Zonder hoor en wederhoor. Met meerdere doodsbedreigingen. Doodsbedreigingen. En het gaat maar door. En waar stopt dit? Ik neem afstand. Genoeg is genoeg.’

— Ruud de Wild (@ruuddewild) March 23, 2026

Makers nemen afstand, maar blijven bij klacht

Op de website van de documentaire laten de makers weten dat zij de bedreigingen scherp veroordelen. In hun reactie staat: ‘We betreuren de bedreigingen en haatreacties die de afgelopen dagen zijn geuit richting Ruud de Wild en zijn omgeving ten zeerste en nemen hier nadrukkelijk afstand van. Het is volstrekt onacceptabel en staat haaks op waar wij voor staan. Dat neemt niet weg dat wij volledig achter onze klacht staan. De talloze reacties van Aziatische Nederlanders die zich herkennen in onze klacht zijn veelzeggend.’ Volgens de makers zijn de excuses voor het interview gehoord, maar ontbreekt een excuus voor wat zij zien als ongelijke behandeling van Chinezen en Aziaten. Zeker omdat Ruud erkende dat hij de grap niet zou maken over Gaza.

Open uitnodiging en stevige slotboodschap

De documentairemakers reageren ook op de opmerking van Ruud dat hij Julie Ng had uitgenodigd om samen naar de film te kijken, maar nog geen reactie zou hebben ontvangen. Daarover schrijven zij: ‘Uit De Wilds statement blijkt dat hij nog steeds niet op de hoogte is van onze open brief van afgelopen donderdag, waarin wij hem en Lauren Verster uitdrukkelijk hebben uitgenodigd de film te bekijken en daarover met ons en het publiek in gesprek te gaan. Ons aanbod staat.’ Het bericht eindigt met een stevige sneer richting PowNed: ‘P.S. Het is overigens de omgekeerde wereld om, zoals de publieke omroep PowNed vanavond liet weten, te suggereren dat wij zelf excuses zouden moeten maken voor de bedreigingen aan het adres van De Wild, die door derden zijn geuit. Dat wordt ook wel ‘gaslighting’ genoemd.’

