Ruud de Wild vertrekt uit radioshow na statement over interview met Julie Ng

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ruud de Wild is maandagmiddag weggelopen uit zijn middagprogramma op NPO Radio 2 na een emotioneel statement over de ophef rond zijn interview met regisseur Julie Ng.

De dj deelde later beelden van zijn statement en zijn vertrek op sociale media. Aanleiding was het interview dat hij vorige maand met Julie had over de documentaire Meer dan Babi Pangang. Ook volgens Ruud de Wild liep dat gesprek mis en slaagde ook een tweede live telefoongesprek er niet in om de situatie te herstellen.

Lees ook: Angela de Jong steunt Ruud de Wild na beschuldiging van racisme

Excuses en afwijzing van beschuldiging

Aan het begin van zijn uitzending blikte Ruud terug op het interview. Daarbij zei hij: ‘Dat gesprek liep, op z’n zachtst gezegd, niet zoals het moest en daarom heb ik haar na een plaat opnieuw in de uitzending gebeld, dat was live, omdat ik het wilde herstellen en ook dat gesprek was niet meer te redden. Dat betreur ik en daar maak ik nogmaals mijn excuses voor.’ Ook erkende hij dat de luisteraar van ‘iemand die 35 jaar op het hoogste niveau radio maakt’ meer had mogen verwachten. Tegelijkertijd benadrukte hij: ‘Het was niet goed, maar dat maakt mij geen racist.’

Bedreigingen raakten hem diep

Zichtbaar geëmotioneerd vertelde Ruud dat de nasleep van het interview hem hard heeft geraakt. Hij kreeg een golf aan bedreigingen en verwensingen over zich heen, volgens hem van mensen die hem niet kennen of volgen en niet op de hoogte waren van de situatie. Zo zei hij: ‘Mensen die hoopten dat ik weer kanker zou krijgen, dat mijn kankermoeder ook kankerdood zou gaan, etc..’ Ruud stelde dat hij wel gewend is aan ophef, maar dat deze situatie niet overwaaide en juist steeds grimmiger werd.

Ik neem afstand. Genoeg is genoeg. pic.twitter.com/2f1gW4UWww — Ruud de Wild (@ruuddewild) March 23, 2026

Grens bereikt door impact op zijn kinderen

Voor Ruud veranderde alles op het moment dat ook zijn kinderen met de situatie werden geconfronteerd. ‘Daar ligt mijn grens’, zei hij daarover. Hij herhaalde dat hij erkent dat het interview slecht was verlopen, maar dat hij zich niet herkent in het beeld dat daarna van hem ontstond: ‘Ik ben namelijk helemaal geen racist en dat laat ik me ook door niemand, maar ook door niemand aanpraten.’

Uitnodiging aan Julie staat nog altijd

Ruud vertelde daarnaast dat hij Julie drie weken geleden privé heeft benaderd met de uitnodiging om samen de documentaire te kijken en daar vervolgens gezamenlijk verslag van te doen. Volgens hem is daar tot nu toe geen reactie op gekomen, maar staat dat aanbod nog altijd. In zijn slotwoorden zei hij dat hij radio maakt vanuit een kritische en creatieve houding, juist omdat hij niet polariserend wil zijn. Daarna trok hij een duidelijke lijn: ‘Het maakt mij intens verdrietig dat we in een tijd lijken te leven waarin alles zomaar geroepen kan worden. Alles. Zonder gevolgen. Waarin iemand volledig wordt neergezet op basis van één moment. Zonder ruimte voor nuance. Zomer ruimte voor herstel. Zonder hoor en wederhoor. Met meerdere doodsbedreigingen. Doodsbedreigingen. En het gaat maar door. En waar stopt dit? Ik neem afstand. Genoeg is genoeg.’

foto: ANP