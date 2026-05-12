Tiësto wint zaak na peperduur fiscaal advies: advocatenkantoor moet miljoenen betalen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dj Tiësto is dinsdag door het gerechtshof in Amsterdam in het gelijk gesteld in een zaak tegen het Amerikaanse advocatenkantoor Greenberg Traurig.

Het kantoor moet Tiësto alsnog schadevergoeding betalen wegens onjuist fiscaal advies. De rechtbank had eerder al geoordeeld dat Greenberg Traurig een beroepsfout had gemaakt, maar vond toen dat de gevorderde belastingschade niet voor vergoeding in aanmerking kwam. Het hof oordeelt daar nu anders over.

Fiscaal inwoner van de VS

In 2012 werd Tiësto fiscaal inwoner van de Verenigde Staten, omdat hij daar meer dagen verbleef dan volgens de Amerikaanse regels was toegestaan. Daardoor moest hij aanzienlijk meer belasting betalen. Volgens het hof was hij hierover door een fiscalist van Greenberg Traurig onjuist voorgelicht, waardoor zijn Amerikaanse belastingaangiftes aanvankelijk verkeerd werden ingediend.

Fout ontdekt in 2018

Toen Tiësto de fout in 2018 ontdekte, benaderde hij de Amerikaanse belastingdienst om de situatie te corrigeren via een inkeerregeling. Dat leidde ertoe dat hij in de VS aanvullende belasting en een boete moest betalen. In totaal ging het volgens de zaak om bijna USD 17 miljoen.

Hof wijst schadevergoeding toe

Het hof vindt aannemelijk dat Tiësto een andere keuze had gemaakt als hij tijdig juist was geïnformeerd over de gevolgen van fiscaal inwonerschap in de VS. Hij zou dan minder dagen in de Verenigde Staten hebben doorgebracht en daar geen fiscaal inwoner zijn geworden. Daarom moet Greenberg Traurig de extra belasting en de boete alsnog als schadevergoeding betalen.