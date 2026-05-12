Cornald Maas kijkt Songfestival voor het eerst in jaren thuis: ‘Zo erg als nu is het nog nooit geweest’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Cornald Maas reist dit jaar niet af naar het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk. Hoewel het evenement in Nederland wel gewoon wordt uitgezonden, blijft de vaste commentator van AVROTROS thuis.

Nederland doet niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege de deelname van Israël. AVROTROS besloot in december tot een boycot en wees daarbij op het leed in Gaza, de onderdrukking van persvrijheid en politieke inmenging door de Israëlische overheid bij de vorige editie. Daarom reist Cornald Maas dus niet af naar het muziekfeest. De NPO heeft inmiddels NOS en NTR bereid gevonden om de uitzendingen alsnog te verzorgen.

Cornald Maas, die al jaren namens AVROTROS het commentaar bij de live-uitzendingen verzorgt, schuift dit keer niet aan in een studio. Tegen Roger Abrahams van BNNVARA zegt hij: ‘Het plan is om de halve finales thuis te kijken, met Paul de Leeuw en een wederzijdse vriend. De finale ga ik met mijn moeder zien, wat ik al ruim veertig jaar niet gedaan heb. Ik kies ervoor om niet in een tv-studio in Hilversum commentaar achteraf te gaan geven – althans, zo denk ik er nu over. Ik heb liever het oude gevoel: gezellig op de bank, misschien wel punten geven, net als vroeger. Al is de sfeer rond het festival dit jaar een compleet andere. Zo erg als nu is het in de geschiedenis van Eurovision nog nooit geweest.’

Scherpe regels voor conflicten

Cornald vindt dat het festival duidelijke grenzen moet stellen bij landen die betrokken zijn bij oorlogen. ‘Alle landen die in een gewapend conflict verkeren zouden uitgesloten moeten worden’, zegt hij. ‘Dat betekent ook Oekraïne, en in het verleden Armenië en Azerbeidzjan.’ Wanneer Roger opmerkt dat Oekraïne dan als slachtoffer wordt benadeeld, antwoordt Cornald: ‘Dat klopt, maar ja, volgens mij moet je scherpe regels stellen.’

Praktische oplossing

Volgens Cornald kan de discussie ook op praktische gronden worden gevoerd. Hij wijst erop dat een winnend land het festival een jaar later moet kunnen organiseren, terwijl Oekraïne dat in 2023 niet kon en het evenement daarom in Liverpool plaatsvond. ‘Wat als Israël dit jaar wint? Als de situatie hetzelfde blijft, is er natuurlijk geen denken aan dat het Songfestival daar volgend jaar plaatsvindt – al zullen de Israëliërs dat zelf wel willen. Je moet om de morele discussie heen en besluiten op praktische gronden.’

Begrip voor boycot

Toch staat Cornald niet lijnrecht tegenover de keuze van AVROTROS. ‘Ik snap de principiële opstelling. Ook begrijp ik het dat de hoop bestond dat veel landen eveneens zouden besluiten niet mee te doen, waardoor de EBU tot verdergaande maatregelen had moeten overgaan. Ik vind het een ingewikkeld dilemma, waar ik ook niet helemaal uitgekomen ben. In principe is het Eurovisie Songfestival geen politiek evenement. Het is mooi, in deze tijd waarin iedereen zo enorm tegenover elkaar staat, dat in ieder geval één event mensen met elkaar verenigt.’

Bron: BNNVARA