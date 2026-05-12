Zoon Emile Ratelband vreest voor vader in Thailand: ‘Die appjes kunnen niet van hem zijn’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Rond Emile Ratelband is een opmerkelijke situatie ontstaan. Zijn 17-jarige zoon Emilio Ratelband zegt zich ernstig zorgen te maken om zijn vader, die sinds 2022 in Thailand woont.

Emilio woont in Nederland bij zijn moeder Moon van Buren, de ex-vrouw van Emile Ratelband. Volgens Privé heeft hij zijn vader sinds vorige zomer niet meer telefonisch gesproken en twijfelt hij aan de berichten die hij daarna van hem ontving.

Lees ook: Rechtbank legt Emile Ratelband 1000 euro boete op

Emilio vertelt aan Privé dat hij zijn vader al maanden niet echt heeft gesproken. ‘Ik heb mijn vader vorige zomer voor het laatst aan de telefoon gesproken. Daarna heb ik alleen maar appjes van hem gekregen. Maar daar zaten zulke kromme zinnen en rare fouten in; die kúnnen eigenlijk niet van hem zijn’, zegt hij. De zoon vreest dat iemand anders de telefoon van Emile beheert.

Leven in Thailand

Emile emigreerde in 2022 naar Thailand, waar hij kavels kocht, huizen liet bouwen en deze doorverkocht. Ook runt de ondernemer daar een krekelfarm. Over die insecten zei Emile eerder: ‘Geloof me, dit is gouden business. In de toekomst eet iedereen krekelcrackers, krekelpannenkoeken en noem maar op. Dit wordt gigantisch.’ Emilio woonde een tijd bij zijn vader in Hua Hin, maar keerde later terug naar Nederland.

Tekst gaat verder onder video.

Twijfels over invloed van Natalia

Volgens Emilio speelt Natalia mogelijk een rol in de situatie. Zij was draagmoeder van Emiles achtste kind, dochter Betheke, en zou volgens Emilio ook een relatie met zijn vader hebben gehad. ‘Dat is echter nooit bekend geworden. Ik heb het idee dat zij mijn vader misschien in haar macht heeft’, zegt hij tegen Privé. Ook het onlineprogramma Roddelpraat bracht eerder een soortgelijk scenario ter sprake.

Spraakbericht stelt niet helemaal gerust

Na vragen van Privé stuurde Emile een spraakbericht waarin hij liet weten dat niemand zich zorgen hoeft te maken. ‘Met mij gaat het goed. Ik zit in het buitenland. Ik zeg niet met wie, wat en waar. Het is allemaal gelul. Ik heb wekelijks contact met ze (het thuisfront, red.), ik app ze. Maar ik wil niemand aan de telefoon hebben en ik wil niemand bij me hebben. Ik wil gewoon mijn eigen leven leiden. Als ik er klaar voor ben, en ik ben de oude, dan ben ik er gewoon weer.’ Emilio was opgelucht dat zijn vader daarin ‘in orde’ klonk, maar zijn twijfels zijn niet weg. Toen Privé later vroeg waarom Emile zijn zoon niet gewoon belt, volgde vanaf hetzelfde nummer een bericht in gebrekkig Nederlands waarin onder meer stond: ‘Als Emilio het is, wil ik niks met hem te maken hebben. Helemaal niets!’ Op vragen over een mogelijke relatie met Natalia kwam volgens Privé tot nu toe geen reactie.

Lees ook: Emile Ratelband dwingt via rechter e-mailverbod af: ‘Hij stuurde wel dertig mails per dag’