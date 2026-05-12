Billie Eilish blijft fel over vlees eten na kritiek: ‘Inherent verkeerd’

Billie Eilish blijft achter haar recente uitspraken over het eten van vlees staan. De popster kreeg online veel kritiek nadat ze in een Ask Me Anything-video voor Elle had gezegd dat vlees eten ‘inherent verkeerd’ is.

Na de ophef herhaalde Billie Eilish haar standpunt via Instagram Stories. Daarbij deelde ze ook beelden van de behandeling van dieren voordat ze als voedsel eindigen, die door Instagram als gevoelige inhoud werden bestempeld.

Reactie op kritiek

‘Kijk eens naar een documentaire of twee en naar beelden van wat er met de dieren gebeurt waar je zogenaamd van houdt en wat het doet met de planeet waar je zogenaamd ook van houdt,’ schreef Billie donderdagavond. ‘Als die beelden moeilijk voor je waren om te zien, moedig ik je aan om alsjeblieft eens naar jezelf te kijken.’

‘Inherent verkeerd’

In de Elle-video kreeg Billie de vraag waar ze absoluut voor zou vechten tot de dood. ‘Jullie zullen me hier niet dankbaar voor zijn,’ begon ze haar antwoord. Daarna zei de popster: ‘Het eten van vlees is inherent verkeerd. En twee dingen kunnen niet samengaan: ‘Ik hou ontzettend veel van alle dieren’ en ‘Ik eet vlees’. Je kunt gewoon niet beide doen. Sorry! Je kunt vlees eten. Ga je gang. Je kunt van dieren houden. Maar je kunt niet beide doen.’

Al langer uitgesproken

Billie werd vegetarisch opgevoed en werd op haar twaalfde veganist. In 2021 vertelde de Grammy- en Oscarwinnares in een video met Vogue dat ze meer te weten kwam over de zuivel- en vleesindustrie. ‘Als je eenmaal van dat soort dingen afweet en het ziet, is het heel moeilijk om terug te gaan,’ zei ze toen.

Geen grote stap

Ook in 2018 sprak Billie al over haar keuze om veganist te worden. In een video met Montreality zei de popster dat ze nog nooit vlees had gegeten. ‘Veganist worden was geen grote stap voor mij, omdat vlees nooit een rol in mijn leven heeft gespeeld, dus ik miste het niet,’ zei ze. ‘Waarom zou je een dier eten als je ook chips kunt eten?’

Bron: Weekly Entertainment