Billie Eilish blikt terug op jaar vol ‘vriendschap en goede seks’

Billie Eilish heeft een jaar vol “nieuwe vriendschappen en goede seks” gehad. “Ik heb veel nieuwe vriendschappen gesloten dit jaar, maar ook oude vriendschappen nieuw leven in geblazen”, zegt ze in gesprek met tijdschrift Vanity Fair. “En ja, ik heb veel goede seks gehad. Dat is fijn voor mij.”

Eilish heeft dit jaar ook geleerd zich minder aan te trekken van de mening van anderen. “Ik vertrouw nu heel erg op mezelf. Dat meisje van toen, daar had ik geen vertrouwen in”, zegt ze. “Dat kan ik nu beter loslaten.”

De 23-jarige Eilish had muzikaal gezien een succesvol 2024. Haar plaat Hit Me Hard and Soft was dit jaar een van de meest gestreamde albums en haar nummer Birds of a Feather een van de meest beluisterde nummers. Ook won ze onder meer de Grammy Award voor beste filmlied en beste lied, met haar nummer What Was I Made For? voor de film Barbie.