Russell Brand ontkent: ‘Ik ben geen verkrachter’

Tekst: Nicky Molendijk

Vrijdag heeft het Britse Openbaar Ministerie Russell Brand aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. De acteur ontkent in een bericht op X een verkrachter te zijn.

“Ik was een sukkel… Ik was een drugsverslaafde, een seksverslaafde en een imbeciel, maar ik was nooit een verkrachter”, schrijft Russell in het bericht. Ook verduidelijkt hij: “Ik heb nooit meegedaan met activiteiten zonder wederzijdse instemming.”

Tussen 1999 en 2005 zouden vier vrouwen betrokken zijn bij de misdrijven. In september 2023 werd Brand in een uitzending van een Channel 4-documentaire door meerdere mensen beschuldigd van seksueel wangedrag en emotionele mishandeling. Naar aanleiding daarvan is een onderzoek geopend.

Op 2 mei zal de eerste hoorzitting in de zaak plaatsvinden.