Column: Mambo als alibi

Tekst: Rick Evers

Zou er nu dan eindelijk schot komen in de zaak voor Insiya? Het was in 2018 dat Nadia Rashid een brief schreef naar koningin Máxima. Van moeder tot moeder, van mens tot mens. Voor haar was het toen de tweede Moederdag zonder haar dochter Insiya, die op tweejarige leeftijd in opdracht van haar vader werd gekidnapt en naar hem in India werd gebracht. Rechters, zowel in Nederland als in India, oordeelden toen al dat het meisje terug moest komen. Máxima reageerde toen uitzonderlijk – via de RVD – op Nadia’s brief. ’Dat gemis is schrijnend’, zei ze onder meer en ze liet weten dat Buitenlandse Zaken zich erom bekommert om Insiya terug te krijgen.

Jaren volgden. Het koningspaar ging een jaar later op staatsbezoek naar India, waar ze onder meer spraken met de president, premier Modi en ministers. Niet onder het oog van de camera’s, maar achter de schermen wordt het belang voor Insiya en haar moeder weer besproken. Ik zag aan het eind van het bezoek hoe Máxima volschoot toen het onderwerp tijdens het persgesprek werd aangesneden. Willem-Alexander noemde het ook ’hartverscheurend’, dat een moeder zolang haar dochter moet missen. Wat hij eraan kon doen? Heel diep wilde hij daar niet op ingaan, maar wel verzekerde hij dat er ’op alle niveaus in de regering’ actie op wordt ondernomen. Daarmee zegt hij: ook hij brengt het ter sprake, maar dat zal hij om diplomatieke redenen niet zwart op wit willen laten zetten. ’Mag ik even zeggen’, begint Máxima voorzichtig en met een bezwaard gemoed. ’Als moeder zou ik echt niet weten hoe je drie jaar lang kunt volhouden. Dat is het enige wat ik kan zeggen.’

Maar schot in de zaak lijkt er niet echt te komen. Ook als de Indiase president in 2022 naar Nederland komt voor een tegenbezoek, wordt de zaak zonder twijfel achter gesloten deuren gesproken. Aan het staatsbanket, ten overstaan van de president en talloze hoogwaardigheidsbekleders in de burgerzaal, houdt Willem-Alexander het bij een subtiele verwijzing. Er moet ten slotte nog een paar uur gedineerd worden. Hij heeft het dan over een toekomst ’waarin we met respect voor elkaar de internationale afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, hoog houden.’ Er is buiten geprotesteerd, onder leiding van de moeder van Insiya. Ze voelde zich gehoord toen Willem-Alexander en Máxima even op haar afstapten en informeel bemoedigende woorden toespraken.

Inmiddels zijn we weer vier jaar verder. Premier Modi kwam voor een officieel bezoek naar Nederland. Reden genoeg om met veel tamtam duidelijk te maken dat Insiya nog altijd in India zit, in plaats van bij haar moeder. Al bijna tien jaar. Er zijn grote belangen voor Nederland en India. Er wordt veel samengewerkt. Veiligheid, watermanagement, kunst, cultuur… Maar door de luide protesten buiten, kan binnen niet ontgaan zijn dat er nóg een onderwerp is dat zou moeten worden besproken. Koningin Máxima besloot dat, voor de komst van de invloedrijke Indiase premier, Mambo nog even uitgelaten moest worden. Normaal is de zestien hectare rond het paleis een riant uitlaatterrein voor de koninklijke toypoedel. Groot genoeg om ’m kwijt te raken, ook al is het landgoed met een hek afgesloten. Nu deed Máxima haar hondje de riem om en besloot ze een wandeling te maken buiten het terrein.

Zo kon ze – ’spontaan’ – een gesprekje aanknopen met Nadia Rashid. Die was ’diep geraakt’ door de ’lieve, hartverwarmende woorden’, vertelde ze me. ’Ik zie daar onze koningin, maar ook een moeder en een heel lieve vrouw.’ Dat ze het belangrijk vond om stilletjes het paleis te verlaten om Nadia een hart onder de riem te steken, vóór ze de Indiase premier zou ontvangen, vind ik veelbetekenend. En Mambo bood precies het alibi dat Máxima daarvoor nodig had.

