Column: Camilla, de getuige

Tekst: Rick Evers

Er zijn beelden die je iedereen gunt. Een grootvader van 77 jaar, die wordt behandeld voor kanker, ziet eindelijk zijn kleinkinderen weer. Na vier lange jaren. Een zoon, prins Harry, die na jaren van ruzies, interviews, boeken en rechtszaken wil werken aan de relatie met zijn vader. En dat alles niet in Buckingham Palace, met een officieel fotomoment, maar op Highgrove: het geliefde landgoed van koning Charles, ver weg van nieuwsgierige camera’s. Juist daar, tussen de tuinen waar Harry als kind speelde en herinneringen maakte met zijn vader, lijkt een ontmoeting zonder pers of publiek precies zoals familiecontact hoort te zijn. Sommige gesprekken zijn simpelweg te belangrijk om onderdeel te worden van een mediaspektakel.

Dat koning Charles daarvoor strikte voorwaarden stelde, is veelzeggend. Niet op Buckingham Palace, voor het oog van de natie. Geen foto’s. Geen sociale media. Geen details over wat er besproken werd. Alleen een korte bevestiging dát de ontmoeting had plaatsgevonden. Dat klinkt streng, maar eigenlijk is het heel begrijpelijk. Na alles wat de afgelopen jaren openbaar is geworden – van Oprah Winfrey tot de memoires en de Netflix-documentaire – is vertrouwen binnen de familie een schaars goed geworden. Als Charles werkelijk de deur op een kier wil zetten voor zijn jongste zoon, kan dat alleen als hij erop kan vertrouwen dat het gesprek ook daadwerkelijk binnenskamers blijft.

Juist daarom voelde Highgrove als de perfecte plek voor een nieuwe start. Harry heeft de afgelopen maanden vaker laten doorschemeren dat hij verlangt naar verzoening. Niet alleen met zijn vader, maar met het verleden. Dat betekent niet dat alle pijn verdwijnt, maar wel dat er een punt moet komen waarop je besluit niet meer achterom te kijken. Voor Harry lijkt die zoektocht onlosmakelijk verbonden met zijn strijd tegen de Britse pers. Sinds de dood van zijn moeder Diana is hij ervan overtuigd dat de tabloids zijn leven hebben beschadigd. Het woekerde door tot in zijn relatie met Meghan. Zijn juridische gevechten zijn daardoor voor hem een persoonlijke missie geworden.

Daarom kwam de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof dan ook hard aan. Harry en zes andere prominenten, zoals Elton John, beschuldigden Associated Newspapers van grootschalige illegale journalistieke praktijken, waaronder afluisteren, hacken en andere onrechtmatige manieren om primeurs te verkrijgen. Na een langdurig proces wees de rechter tegen Harry’s verwachting in alle beschuldigingen af. Zijn oordeel was glashelder: de zaak was gebouwd op vermoedens, niet op hard bewijs. En dat is juridisch onvoldoende. De rechter noemde meerdere betrokken roddeljournalisten zelfs geloofwaardige en eerlijke getuigen. Een enorme teleurstelling voor Harry, omdat de zaak voor hem onderdeel is van een veel grotere strijd voor gerechtigheid.

Schoon schip maken en vooruitkijken zag Harry in zijn hoofd niet op deze manier op de klippen lopen. Hij verlangt naar rust binnen zijn familie en hoopt op herstel van de relatie met zijn vader. Tegelijkertijd blijft hij vechten tegen alles wat volgens hem heeft bijgedragen aan de verwijdering tussen hem en de monarchie. Het betekent niet dat Harry zijn overtuigingen nu overboord moet gooien. Het vraagt wel om acceptatie. Dat bijvoorbeeld niet elke strijd een overwinning oplevert. Misschien verklaart dat ook waarom koningin Camilla nadrukkelijk aanwezig was tijdens de ontmoeting op Highgrove. Niet alleen als steun voor haar echtgenoot, maar ook als getuige. Opvallend genoeg was zij ook bij Harry’s bezoek aan Charles na diens kankerdiagnose in 2024. Dat lijkt geen toeval, maar een wijze raad van boven. Toen Harry en Meghan claimden dat iemand uit de Britse koninklijke familie racistisch was over het nog ongeboren eerste kind, reageerde Elizabeth per brief op diplomatieke wijze dat ‘herinneringen kunnen verschillen’. En dan is het extra belangrijk om ervoor te zorgen dat je een betrouwbare getuige hebt.

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