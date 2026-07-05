Column: Prins/gay/jezelf zijn

Tekst: Rick Evers

Met een grootmoeder als The Queen, een vader als koning en een broer als kroonprins, is prins Harry ervan overtuigd dat hij niet een leven kan leiden als ieder ander. Nooit ‘gewoon Harry’. Kijk naar hoe Meghan belaagd werd, zelfs bedreigd. Het paar ondervond zelfs Diana-achtige taferelen tijdens een rit in New York. Dat wil Harry koste wat kost voorkomen. Toch krijgt hij geen beveiliging als hij binnenkort naar Engeland gaat, terwijl zelfs Taylor Swift dat wel krijgt. Jezelf kunnen zijn is voor prins Harry een opgave.

Afgelopen maand was het wereldwijd Pridemaand, waarin dat thema ook centraal staat. Pakweg tien jaar geleden zag je dat talloze grote bedrijven daaraan meededen. Ze veranderden hun logo’s in regenboogkleuren, om te laten zien: jullie mogen er ook zijn, bij ons is iedereen welkom. Meestal werden de logo’s daarna weer snel omgeruild voor het origineel: de buit was binnen, de plicht gedaan. Misschien is het u ook opgevallen: steeds minder bedrijven doen eraan mee. Want die tolerantie is toch echt een stuk minder geworden. De felheid waarmee minderheden, onder wie de mensen die ‘onder de vlag vallen’, worden aangevallen, is groot. Je logo in regenboogkleuren hullen, dat zou weleens klanten kunnen kosten. Of erger: ingegooide ruiten, bedreigingen enzovoorts opleveren. Dat is nou precies waar ook in Nederland steeds meer gays, transpersonen en anderen mee te maken krijgen. Waar de oranje vlaggetjes enerzijds vrolijk door de straten wapperen, wekt anderzijds een regenboogvlag aan je eigen voorgevel of balkon blijkbaar als een rode lap. Het ooit zo vanzelfsprekende ‘leven en laten leven’ is geen gegeven meer.

Als ik de afgelopen tijd door sociale media scrolde, werd ik somber van alle reacties. Rob Jetten krijgt niet alleen kritiek op zijn premierschap, hij heeft veel tegenstanders puur vanwege het feit dat hij is wie hij is. Dat hij verloofd is met een man. Dat hij hem – nota bene een Olympisch sporter – meenam naar de Spelen, was voor sommigen een schande. Terwijl toen Jan Peter Balkenende zijn vrouw én dochter meenam naar een kennismakingsbezoek aan de Antillen, er geen haan naar kraaide. Noch toen Dick Schoof zijn vriendin Loes meenam naar de Olympische Spelen, of waar dan ook naartoe. Een bericht afgelopen week, over een koppel van twee mannen dat op de heetste dag van het jaar trouwde en daarmee in het nieuws kwam, werd bestempeld als propaganda. Alsof hun liefde minderwaardig is aan die van de haters die er negatief op reageerden. Natuurlijk ligt het er ook aan dat het ‘geouwehoer’ dat vroeger in de kroeg achterbleef, nu tot in lengte der dagen op sociale media gegrift blijft staan. Dat dat zichtbaar is, lijkt voor anderen een vrijbrief om het óók te doen. Om er nog eens overheen te gaan.

Een veelgehoord argument: maar wij hebben toch óók geen pride nodig, een vlag of zo’n feest? Dat klopt. Hetero’s hoeven nergens bang te zijn om vanwege hun geaardheid ter dood veroordeeld te worden. Voor homo’s bestaat die werkelijkheid helaas nog steeds. Dichter bij huis: hetero’s worden niet achterna gezeten, bespuugd of mishandeld als ze hun geliefde een kus geven op straat. Het overkomt lesbiennes wel. Onder meer omdat het op sociale media goed lijkt te worden gepraat. Daarom is er nog steeds een pride. Heb je niks met pride? Dan blijf je weg. Heb je niks met dodenherdenking? Dan blijf je weg. Wil je een ander feestje vieren, een andere herdenking houden, een andere demonstratie? Dan houd je die. Die vrijheid heb je in Nederland. Omdat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.

Onlangs had ik in mijn podcast Royal Tea een jonkvrouwe te gast. Al toen ze een jong meisje was, drukte haar vader haar op het hart niet aan de buitenwereld te vertellen dat ze van adel is. ‘Praat er maar niet over’, zei hij. Alsof ze in de kast moest zitten. Blijkbaar zijn er nog altijd mensen die vinden dat je sommige delen van jezelf beter kunt verbergen. Dat zou geen privilege moeten zijn. Jezelf kunnen zijn, zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Of je nou prins bent, jonkvrouwe of transgender.

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