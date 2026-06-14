Column: Een koninklijke noodkreet

Tekst: Rick Evers

Deze column komt uit Weekend editie 24.

Niet op zoek naar het glazen muiltje, maar naar een nieuwe long. Het klinkt als een bizar, modern sprookje. Voor de Noorse kroonprinses Mette-Marit is het de bittere werkelijkheid. En opmerkelijk genoeg gebeurde er direct iets bijzonders. Ondanks de reputatieschade die de kroonprinses de afgelopen tijd opliep door de schandalen rond Epstein en rond haar zoon, meldden plots duizenden Noren zich aan als orgaandonor. Waar normaal gesproken enkele tientallen mensen per dag de stap zetten, stroomden de registraties ineens binnen.

Het laat zien hoe krachtig de verbondenheid kan zijn tussen een samenleving en haar koninklijke familie. Dat is op zichzelf opmerkelijk. Want in een tijd waarin koningshuizen voortdurend onder een vergrootglas liggen, waarin kritiek veel luider klinkt dan waardering, blijkt die emotionele band sterker te zijn dan soms gedacht. Koninklijke families bezitten namelijk een bijzondere eigenschap. Zij kunnen van een abstract maatschappelijk probleem een persoonlijk verhaal maken. Een tekort aan donororganen is voor veel mensen niet meer dan een statistiek. Totdat óók een prinses afhankelijk blijkt van zo’n donor. Op dat moment krijgt een probleem ineens een gezicht.

Dat effect zien we vaker. Niet altijd zo spectaculair meetbaar als in Noorwegen, maar wel degelijk zichtbaar. Toen Kate, de prinses van Wales, haar kankerdiagnose bekendmaakte, steeg de belangstelling voor informatie over kanker, onderzoeken en preventie aanzienlijk. Niet omdat zij medisch deskundige is, maar omdat miljoenen mensen zich met haar identificeren. De Britse gezondheidsorganisatie zag het aantal bezoeken op de pagina over prostaatvergroting met meer dan duizend procent stijgen, nadat koning Charles er open over was. Meer dan honderdduizend mensen maakten gebruik van een nieuwe online screeningstool, toen Charles ervoor pleitte om je op tijd te testen om kanker vroegtijdig op te sporen. Het redt simpelweg levens. In Nederland vervult koningin Máxima regelmatig een vergelijkbare rol.

Eén op de tien vrouwen wordt getroffen door endometriose, inclusief bekenden uit Máxima’s kring van vrienden en familie. Het blijft vaak jarenlang onopgemerkt, mede omdat het onbespreekbaar is. Mede door Máxima bereikte het onderwerp een publiek dat er daarvoor nauwelijks mee bekend was. Niet omdat de ziekte nieuw was, maar omdat iemand met een groot podium erover sprak. Hetzelfde gebeurde rondom mentale gezondheid. Na het overlijden van haar zus Inés werd duidelijk dat psychische problemen geen ver-van-mijn-bedshow zijn, maar in elke familie kunnen bestaan. Natuurlijk verdwijnt een maatschappelijk probleem niet door één toespraak of één interview. Maar wanneer iemand uit een koninklijke familie laat zien dat psychische problemen ook hun leven raken, verandert de toon van het gesprek. Het onderwerp wordt minder abstract, minder ongemakkelijk en vooral menselijker. Ze richtte er zelfs een eigen organisatie voor op, MIND Us, en een laagdrempelig platform voor jongeren die niet altijd even lekker in hun vel zitten, injebol.nl.

Onlangs trof koningin Máxima tijdens een gesprek een lotgenoot: iemand van wie de moeder aan dementie lijdt. Een herkenbare situatie voor Máxima en haar moeder. Daarmee deed zij iets wat voor veel mensen herkenbaar is: laten merken hoe pijnlijk het is om te weten dat je iemand langzaam verliest terwijl die persoon er lichamelijk nog is. Door daar niet omheen te draaien, hielp zij mee het taboe te doorbreken dat nog rond dementie hangt. Dat is misschien wel de meest onderschatte rol van moderne monarchieën. Koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen lossen maatschappelijke problemen niet op. Ze ontwikkelen geen medicijnen, verrichten geen transplantaties en schrijven geen wetgeving. Maar zij kunnen wel iets anders: ze kunnen ervoor zorgen dat mensen luisteren. Iets in beweging zetten. Een koninklijke noodkreet levert niet altijd duizenden nieuwe donoren op. Soms zorgt-ie ervoor dat iemand eindelijk naar de huisarts gaat. Dat een familie voor het eerst over dementie praat. Dat een vrouw haar klachten herkent. Of dat iemand hulp zoekt voor psychische problemen. Dat zijn geen cijfers die de krantenkoppen halen. Maar misschien zijn ze uiteindelijk minstens zo belangrijk.

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