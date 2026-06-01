Column: ‘Hebben ze nou iets?’

Tekst: Rick Evers

Deze column komt uit Weekend editie 22.

Elk jaar is het weer een ellendige opdracht. Welke vraag kun je stellen tijdens het fotomoment? Aan de ene kant denken mensen: het is maar een vraag, wat stelt het voor? We willen met zijn allen een mix van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken, op wat er leeft in de samenleving, maar ook wat er leeft binnen het koninklijk gezin. Wat Willem-Alexander en Máxima belangrijk vinden, en hun dochters. Hoe ze zich inzetten voor het land. Maar we merken natuurlijk ook dat Nederlanders meer willen weten wat er speelt. Hoe het met de dochters gaat op school, hoe ze zich voorbereiden op ’de dag die je wist dat zou komen’, zoals zo in het Koningslied werd gezongen.

Een van de collega’s besloot voor te sorteren op het noodlottige geval dat Willem-Alexander ineens zou komen te overlijden. Of Amalia daar klaar voor zou zijn. Een mix van emoties ging door het zaaltje in het Clingendael Instituut. Een bizarre vraag. Hóe de vraag precies is ingediend bij de RVD weet ik niet – ik ga ervan uit dat Amalia zich enigszins op de vraag had kunnen voorbereiden – maar de manier waarop de vraag uiteindelijk is gesteld, zorgde ervoor dat het koninklijk gezin en de journalisten in de zaal zich spreekwoordelijk even achter de oren krabden. Amalia voelde even de hartslag van haar vader en concludeerde dat er weinig aan de hand is. Echt voorbereiden, dat doet ze niet met oefententamens koningschap. Maar wel door haar bezoekjes in het land, het meekijken met haar ouders en bovenal met haar studie recht en haar stage bij defensie.

Je hebt jaarlijks eigenlijk een echte kans om zo’n willekeurige vraag te stellen. Vragen waarvan de antwoorden uiteindelijk de geschiedenisboeken ingaan. Dus daarom laten de Oranjes zelden het achterste van hun tong zien. Wel zie je, met name tijdens het gesprek dat met de schrijvende verslaggevers plaatsvindt en dus niet op camera wordt vastgelegd, dat het er vrijer aan toe gaat. Dat ze relaxter zijn. Dat Amalia een tijd lang de hand van haar moeder vasthoudt tijdens het gesprek. Lief om te aanschouwen. ‘Net een gewoon gezin’, hoor ik een collega mompelen.

Bij het gesprek voor de draaiende camera’s stelde een collega van RTL Boulevard de vraag der vragen. Online is er veel commentaar over. Te privé. Want nadat prinses Alexia afgelopen Prinsjesdag op de foto werd gezet terwijl ze de auto van zanger Antoon instapte, midden in het drukke centrum van de hofstad, blijft hun vermeende relatie een gespreksonderwerp waar ook ik bijna dagelijks vragen over krijg. ’Wat denk jij, hebben ze nou iets?’ Velen willen het weten. Maar als de vraag dan uiteindelijk gesteld is, vinden velen het té privé. Alexia kon er natuurlijk voor kiezen niet te antwoorden. De RVD te verzoeken om de vraag terug te laten sturen. ’Verzin maar wat anders’. Maar daar is niet voor gekozen.

Het viel me op dat Alexia niet besloot om het te ontkennen. Datzelfde pad leek Antoon ook te bewandelen toen hij bij Eva Jinek in de studio zat en óók die vraag kreeg. Zolang er geen echt antwoord is, blijven mensen speculeren. Misschien is dat juist de tactiek van beiden. Zolang de aandacht op die twee ligt, kunnen ze misschien in alle vrijheid juist met een ander hun eigen liefdes onderzoeken. En dan stappen ze misschien volgende Prinsjesdag opnieuw samen in een auto, om er hard om te lachen.

Bestel je Weekend met meer royaltynieuws hier en lees hier meer columns van Rick Evers.