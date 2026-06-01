Marco van Basten krijgt eigen dramaserie: dit is wanneer BASTA verschijnt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Videoland komt met BASTA, een nieuwe dramaserie over het leven van Marco van Basten. De Videoland Original is vanaf vrijdag 4 september in zijn geheel te streamen.

In aanloop naar de Champions League-finale deelde Videoland de eerste beelden van de serie. De finale is een podium waarop Marco van Basten zelf tweemaal geschiedenis schreef. In BASTA wordt de voetballegende gespeeld door Chris Peters.

Portret van een onafgemaakte carrière

BASTA vertelt het verhaal van een oer-Hollandse jongen met een grote voetbaldroom, die uitgroeit tot een wereldwijd fenomeen. De serie volgt Marco van Basten vanaf zijn periode bij Ajax onder begeleiding van Johan Cruijff, via zijn wondergoal op het EK, tot aan zijn jaren bij AC Milan. Tegelijk laat de dramaserie zien welke prijs het heldendom heeft: torenhoge verwachtingen drukken zwaar op zijn carrière, privéleven en relatie.

Eén van de beelden die zijn gedeeld als sneak peek (Credits: Mark de Blok)

Chris Peters speelt Van Basten

Chris Peters vertolkt de rol van Van Basten. Daarnaast zijn er prominente rollen voor Eefje Paddenburg als Liesbeth van Basten, Tibor Lukács als Johan Cruijff, Chantal Janzen als Danny Cruijff, Steef de Bot als John van ’t Schip, Hans Kesting als Joop van Basten en Janni Goslinga als Lenie van Basten. Ook onder anderen Barbara Sloesen, Bas Keijzer, Bo Maerten, Hajo Bruins, Remko Vrijdag, Romano Haynes en Rosario Lisma maken deel uit van de cast.

Zeven afleveringen bij Videoland

De Videoland Original bestaat uit zeven afleveringen en is vanaf vrijdag 4 september exclusief te streamen bij Videoland. BASTA is geproduceerd door Hollands Licht en geregisseerd door Remy van Heugten. Het scenario is geschreven door Thomas van der Ree en de serie is geïnspireerd op de gelijknamige biografie over het leven van Marco van Basten.