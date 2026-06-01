‘BASTA’ serie Marco van Basten credits Videoland/Mark van Aller hergebruik in context

© Mark van Aller/Videoland

Marco van Basten krijgt eigen dramaserie: dit is wanneer BASTA verschijnt

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/06/2026

Videoland komt met BASTA, een nieuwe dramaserie over het leven van Marco van Basten. De Videoland Original is vanaf vrijdag 4 september in zijn geheel te streamen.

In aanloop naar de Champions League-finale deelde Videoland de eerste beelden van de serie. De finale is een podium waarop Marco van Basten zelf tweemaal geschiedenis schreef. In BASTA wordt de voetballegende gespeeld door Chris Peters.

Lees ook: Ronald Koeman jr. scoort buiten het veld met babynieuws

Portret van een onafgemaakte carrière

BASTA vertelt het verhaal van een oer-Hollandse jongen met een grote voetbaldroom, die uitgroeit tot een wereldwijd fenomeen. De serie volgt Marco van Basten vanaf zijn periode bij Ajax onder begeleiding van Johan Cruijff, via zijn wondergoal op het EK, tot aan zijn jaren bij AC Milan. Tegelijk laat de dramaserie zien welke prijs het heldendom heeft: torenhoge verwachtingen drukken zwaar op zijn carrière, privéleven en relatie.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Basta Serie Marco Van Basten Mark De Blok Niet Voor Hergebruik
Eén van de beelden die zijn gedeeld als sneak peek (Credits: Mark de Blok)

Chris Peters speelt Van Basten

Chris Peters vertolkt de rol van Van Basten. Daarnaast zijn er prominente rollen voor Eefje Paddenburg als Liesbeth van Basten, Tibor Lukács als Johan Cruijff, Chantal Janzen als Danny Cruijff, Steef de Bot als John van ’t Schip, Hans Kesting als Joop van Basten en Janni Goslinga als Lenie van Basten. Ook onder anderen Barbara Sloesen, Bas Keijzer, Bo Maerten, Hajo Bruins, Remko Vrijdag, Romano Haynes en Rosario Lisma maken deel uit van de cast.

Zeven afleveringen bij Videoland

De Videoland Original bestaat uit zeven afleveringen en is vanaf vrijdag 4 september exclusief te streamen bij Videoland. BASTA is geproduceerd door Hollands Licht en geregisseerd door Remy van Heugten. Het scenario is geschreven door Thomas van der Ree en de serie is geïnspireerd op de gelijknamige biografie over het leven van Marco van Basten.

Uit andere media

Party B&b Vol Liefde Rtl

‘B&B Vol Liefde’ trapt juli af met terugblik én nieuw seizoen
Weekend B&b Vol Liefde Rtl

B&B Vol Liefde keert in juli terug met nieuw seizoen en terugblikspecial
Vriendin pumps hakken

Eve (45) werkt als meesteres: ‘Ik word betaald om een fantasie uit te laten komen’
Sante Platte Buik

Hoe houd je een platte buik als je 30, 40, 50, 60 bent?
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien