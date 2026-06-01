Nieuwe documentaire volgt Suzan & Freek richting uitverkochte GelreDome-reeks

Tekst: Evelien Berkemeijer

Precies één jaar nadat alles stilviel, vieren Suzan & Freek het leven groter dan ooit. In de nieuwe documentaire Suzan & Freek: We Vieren Het Leven worden zij gevolgd in de aanloop naar hun tien uitverkochte shows in GelreDome.

Vanaf 13 juni is de documentaire te streamen. Daarin is te zien hoe een intense maand vol spanning, repetities en persoonlijke momenten verloopt voor Suzan & Freek. Naast de voorbereidingen op de concertreeks draait het verhaal vooral om samen zijn, dromen najagen en stilstaan bij wat echt belangrijk is.

Grootste concertreeks tot nu toe

Suzan & Freek behoren tot de populairste artiesten van Nederland. Met nummers als Als Het Avond Is, Goud en De Overkant groeide het duo de afgelopen jaren uit tot een van de succesvolste acts van het land. De tien uitverkochte GelreDome-shows vormen een nieuw hoogtepunt: nooit eerder trok een Nederlandse artiest zoveel bezoekers voor één concertreeks.

Intiem kijkje achter de schermen

De documentaire laat niet alleen de grootsheid van de shows zien, maar ook de persoonlijke kant van het duo. Kijkers krijgen stille momenten backstage mee en zien de emotionele impact van een jaar waarin veel veranderde. Daarmee wordt Suzan & Freek: We Vieren Het Leven neergezet als een ode aan muziek, liefde, vriendschap en de kracht van samenkomen.

Concert ook volledig te zien

Naast het verhaal achter de schermen is ook de volledige concertregistratie beschikbaar. Daarin vieren Suzan & Freek het leven samen met 400.000 fans tijdens hun concertreeks in GelreDome. Zoals de gedachte achter de registratie luidt: ‘Als je ergens van droomt, moet je het niet meer uitstellen.’