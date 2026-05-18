Suzan & Freek overdonderd door eerste shows in GelreDome

Tekst: Evelien Berkemeijer

Suzan & Freek kijken met een goed gevoel terug op de start van hun uitverkochte concertreeks in het GelreDome in Arnhem.

De eerste drie shows zitten er inmiddels op. Op Instagram laat het duo weten dat het eerste weekend veel indruk heeft gemaakt. Er staan nog zeven Suzan & Freek-concerten op het programma.

Eerste shows achter de rug

Suzan & Freek schrijven op Instagram: ‘De eerste 3 shows zitten er op, het was ZO gaaf!! We hebben ons vaak proberen voor te stellen hoe het zou zijn, maar de hoeveelheid adrenaline die door ons heen gaat als het intro begint en de deuren open gaan is echt onbeschrijfelijk. Je stapt letterlijk een stadion vol liefde binnen, wát een fijne energie de afgelopen drie dagen. En dan te bedenken dat we dit nog 7x mogen doen, wauw!! Heel erg bedankt voor dit onvergetelijke eerste weekend!’

Stadion vol liefde

Voor het duo is de start van de reeks duidelijk bijzonder geweest. Suzan & Freek spreken over een stadion vol liefde en benadrukken de fijne energie van de afgelopen drie dagen. De concertreeks wordt omschreven als: ‘Als je ergens van droomt… moet je het niet meer uitstellen. Precies één jaar nadat alles stilviel, gaan we verder waar we gebleven waren. We gaan het leven vieren, samen met jullie.’