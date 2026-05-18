Angela de Jong diep geraakt door concert van Suzan & Freek

Tekst: Evelien Berkemeijer

Angela de Jong is diep geraakt door het eerste weekend van de concertreeks van Suzan & Freek. In haar nieuwe column voor het AD schrijft ze opvallend positief over de avond in het GelreDome.

De columniste geeft toe dat ze even twijfelde of ze haar gevoel wel moest opschrijven. Angela de Jong haar emoties waren groot. Daardoor kwam het optreden van Suzan & Freek volgens haar extra hard binnen.

Twijfel vooraf

Angela de Jong schrijft dat ze zich afvroeg of haar column niet te veel door gevoel werd gestuurd. ‘Misschien is het gewoon vals sentiment, vertroebelen mijn eigen emoties mijn zicht op de werkelijkheid.’ Toch besloot Angela haar ervaring te delen, omdat de avond haar zichtbaar niet losliet. De columniste was vrijdag aanwezig bij het concert van Suzan & Freek en is lovend over wat ze meemaakte. ‘Het was schitterend, hartverwarmend, emotioneel, inspirerend en daardoor een van de bijzonderste ervaringen van mijn leven: het concert van Suzan en Freek in het GelreDome.’ Zelfs vanaf de tribune kwam alles volgens haar hard binnen.

Freek maakte indruk

Angela zoomt in op Freek Rikkerink, bij wie nog geen jaar geleden uitgezaaide longkanker werd vastgesteld. ‘Aan niks was te merken dat Freek Rikkerink nog geen jaar geleden de onwerkelijke diagnose uitgezaaide longkanker heeft gekregen’, aldus Angela. ‘Alsof hij die rotziekte recht in het gezicht uitlacht.’

Boodschap van de avond

Toch was dat volgens de columniste niet wat het concert zo bijzonder maakte. ‘Het was juist de aanwezigheid van de aangekondigde dood die de avond boven alles uit tilde’, schrijft ze. Voor Angela was de boodschap helder: ‘De boodschap: morgen is geen zekerheid, volgende week evenmin, om over volgend jaar maar te zwijgen. Nu is alles wat we hebben. En dat moeten we koesteren, vieren en ten volle beleven.’ Lees hier de hele column.