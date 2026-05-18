Loraine uit Over Mijn Lijk deelt update na aflevering: ‘Het blijft ontzettend spannend’

Tekst: Lisa Manche

In de aflevering van ‘Over Mijn Lijk’ ging presentator Tim Hofman langs bij Loraine. Het gaat goed met haar, maar door de hormoontherapie kreeg ze veel last van donkere gedachtes. Op Instagram wil ze een aantal zaken verduidelijken.

Stemmingswisselingen

Loraine vertelde in de aflevering van Over Mijn Lijk dat ze gestopt is met de hormoontherapie. Ze slikte een pilletje per dag, wat ervoor zou kunnen zorgen dat de kanker niet verder zou uitzaaien, omdat het de hormonen plat legt. ‘We kennen allemaal wel vrouwen die ongesteld zijn met stemmingswisselingen. Dat heb je dan eigenlijk, en dat had ik al, maar het is nog wat erger geworden’, legt Loraine uit aan Tim.

Veel onrust

In een aparte video die ze opnam voor de uitzending vertelt Loraine hoe ze last kreeg van donkere gedachtes. ‘Ik dacht echt, was ik maar dood, dan had ik dit gezeik allemaal niet. Zo hoog zat de onrust. Tot zover dat ik eigenlijk ging nadenken over zelfmoord’. Loraine weet dat dit niet is wat ze wil, maar ze vertelt dat ze snakt naar rust in haar hoofd.

Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl

Eerlijk zijn

Op Instagram wil Loraine verduidelijken dat ze snapt dat mensen geschrokken zijn. Ze schrijft dat ze het belangrijk vindt om eerlijk te zijn over deze kant van het verhaal, omdat ziekte niet alleen fysiek zwaar is. ‘Het kan je mentaal compleet ontregelen en in mijn geval speelden ook hormonale veranderingen daarin een grote rol.’

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Schuldgevoel

Loraine benadrukt dat de gedachten die ze toen had, niet betekenen dat ze niet dankbaar is voor het leven of de mensen om haar heen. ‘Juist dat schuldgevoel maakte het soms extra zwaar, zeker richting mijn lieve OML vrienden, die zó graag wilden blijven leven.’

Lees ook: Tim Hofman staat stil bij overleden Tycho uit Over Mijn Lijk

Geen schaamte

Tijdens de periode waarin Loraine het mentaal zwaar had, heeft ze de juiste hulp gekregen en ze schrijft dat het nu beter met haar gaat. Toch blijft het voor haar iets waar ze altijd aan zal blijven werken. ‘Die donkere gedachten definiëren mij niet, maar ik schaam me er ook niet voor dat ze er zijn (geweest).’

Eerlijk blijven

‘Deze openheid voelt soms als een opluchting, maar het blijft ontzettend spannend. Vooral in mijn directe omgeving vind ik zoiets erg moeilijk’, laat Loraine weten. ‘Ik wil niet dat mensen zich zorgen maken. Je ziet me altijd lachen en humor is ook een van de manieren waardoor ik iets graag luchtig hou. Maar ik wil ook eerlijk blijven en hopelijk kan dit naast elkaar.’

Loraine waardeert alle lieve en positieve reacties die ze krijgt enorm. ‘Maar als ik heel eerlijk ben hoef ik hier niet al te diep op in te gaan’, sluit ze haar bericht af.

Bekijk ook: