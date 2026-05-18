Tim Hofman staat stil bij overleden Tycho uit Over Mijn Lijk

Tim Hofman heeft op Instagram stilgestaan bij Tycho Reijnders, die te zien was in Over Mijn Lijk. De post volgt na de aflevering waarin Tycho’s overlijden en uitvaart centraal staan.

Bij de foto schrijft Tim Hofman: ‘Ter nagedachtenis aan Tycho Reijnders’. Tycho overleed op 28 april 2025 en werd 24 jaar. In zijn bericht beschrijft Tim vooral hoe Tycho, ondanks zijn ziekte, anderen bleef laten lachen. Dat was ook duidelijk te zien in Over Mijn Lijk.

Herinnering aan Tycho

Tim haalt een moment aan in het Radboud UMC in Nijmegen, op de afdeling oncologie. Daar stond Tycho in een blauwe overall en op ziekenhuissloffen, met een infuus naast zich, terwijl hij moppen vertelde aan zijn familie en de crew van Over Mijn Lijk. ‘Op de afdeling oncologie schijnt heel even de zon op z’n felst’, schrijft Tim. Volgens de presentator kwam in gesprekken met familie en vrienden steeds terug dat Tycho overal voor humor zorgde.

Humor als lichtpunt

Ook schrijft Tim dat Tycho’s ziekte en naderende dood draaglijker werden door de manier waarop hij ermee omging. ‘Hoe hij met zijn humor het licht in de kamer was, als zijn tumoren die juist zo donker probeerde te maken.’ In hun laatste gesprek op camera zei Tycho dat hij niet te lang wilde treuren bij slecht nieuws. ‘Ik heb niet genoeg dagen om te verdrietig te zijn.’

Levenslust tot het einde

Tycho kreeg op zijn twintigste te horen dat hij darmkanker had. Na zware behandelingen keerde de ziekte terug en bleek die ongeneeslijk, maar hij bleef elke mogelijke behandeling aangrijpen. Tussen de chemo’s door leefde hij toe naar carnaval en momenten met vrienden. Tim besluit zijn bericht met: ‘Rust zacht makker. Alle liefs, grote doei.’

