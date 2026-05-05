Dwayne Johnson draagt rok naar het Met Gala omdat ‘de meest mannelijke mannen een rok dragen’

Tekst: Redactie Weekend

Dwayne Johnson verscheen op de rode loper van het Met Gala 2026 in een opvallende outfit van Thom Browne. De acteur droeg een zwarte mohair rokjas met een vlinderdas en een bijpassende plooirok, terwijl hij hand in hand liep met zijn vrouw Lauren Hashian.

De look was speciaal voor Dwayne Johnson ontworpen. Volgens de ontwerper was de rokjas voorzien van meer dan 350 meter handgeplooide zijden linten in een ‘skeletachtige compositie’.

Lees ook: Dwayne Johnson verliest kilo’s voor filmrol

Inspiratie uit de Polynesische cultuur

Toen journalisten Dwayne Johnson vroegen hoe het voelde om een rok te dragen, reageerde hij enthousiast. ‘Ik voel me geweldig!’ zei hij. De acteur vertelde dat de outfit deels geïnspireerd was door de Polynesische cultuur, waar lavalava’s en rokken volgens hem vanzelfsprekend zijn. ‘Kijk, in onze cultuur, de Polynesische cultuur, dragen we lavalava’s, we dragen rokken.’

Tekst gaat verder onder post.

‘De meest mannelijke mannen dragen lavalava’s’

Dwayne ging ook in op de vraag of hij zich comfortabel voelde in de plooirok. Hij vertelde dat het team van Thom Browne vooraf illustraties had opgestuurd en vroeg: ‘Hé, vindt Deej deze plooirok wel oké?’ Zijn antwoord was duidelijk. ‘De meest mannelijke mannen, niet dat ik er zelf een ben, maar de meest mannelijke mannen dragen lavalava’s en rokken.’

Eerder over echte mannelijkheid

Het is niet de eerste keer dat Dwayne zich uitspreekt over mannelijkheid. Tijdens CinemaCon 2026, waar hij Disney’s live-actionfilm Moana promootte, zei hij dat ‘echte mannelijkheid’ voor mannen van alle leeftijden betekent dat zij de vrouwen in hun leven sterker maken.

Vrouwen steunen en versterken

Daarbij verwees Dwayne naar het verhaal van Moana en zijn rol als Maui. ‘De heldin van ons verhaal is geen prinses. Ze is een krijger,’ vertelde hij aan het publiek. Volgens de acteur is Maui er om de heldin te begeleiden en te versterken. ‘Alle mannen van alle leeftijden zouden alle vrouwen sterker moeten maken, steunen en voor hen opkomen. Zo ziet echte mannelijkheid eruit.’