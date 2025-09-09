Dwayne Johnson

Dwayne Johnson verliest kilo’s voor filmrol

Tekst: Evelien Berkemeijer

09/09/2025

Dwayne Johnson staat bekend om zijn indrukwekkende transformaties voor filmrollen. Na zijn rol als worstelaar Mark Kerr in de MMA-film The Smashing Machine, waarin hij flink aankwam, is hij nu opnieuw bezig met een radicale verandering. Dit keer verliest hij gewicht om een 70-jarige man te spelen wiens beste vriend een kip is.

De acteur vertelde tijdens een carrière-overzicht op het Toronto Film Festival dat hij meteen enthousiast was toen regisseur Benny Safdie hem de rol van Chicken Man voorstelde. ‘En na ongeveer 45 minuten eindigde de pitch en ik zei: “I am your Chicken Man.”’ Johnson benadrukte dat hij nog een lange weg te gaan heeft voordat hij het gewenste gewicht heeft bereikt.

Nieuwe uitdaging voor Dwayne Johnson

Voor de rol in Lizard Music verliest Dwayne Johnson opnieuw tientallen kilo’s. Hij had eerder 30 pond (dat is ongeveer 14 kg) spiermassa opgebouwd voor zijn rol als Kerr, maar die moet nu grotendeels verdwijnen. ‘Ik heb nog een lange weg te gaan,’ zei Johnson. Hij voegde eraan toe dat dit ook betekent dat hij minder kip eet. De film is een bewerking van een boek van Daniel Pinkwater en vertelt het verhaal van een 70-jarige man wiens beste vriend een 70-jarige kip is. Net als in The Smashing Machine kan Johnson hiermee zijn imago als actieheld doorbreken. Na grote blockbusters zoals Jumanji en Fast Five zegt hij klaar te zijn om iets anders te doen.

Lees ook: Rico Verhoeven doet staredown met Dwayne Johnson

Blijvende combinatie van drama en entertainment

Hoewel Lizard Music een nieuwe richting is, verlaat Dwayne Johnson de grote studiofilms niet volledig. Hij onthulde dat hij weer gaat samenwerken met Kevin Hart in Jumanji 3, die in november begint met opnemen. ‘De films die ik in het verleden heb gemaakt, vind ik geweldig,’ zei hij. ‘Ik ga ze weer maken.’

BRON: VARIETY FOTO: GETTY IMAGES/MICHAEL LOCCISANO

Uit andere media

Weekend Kelly Osbourne

Kelly Osbourne krabbelt weer op na overlijden vader: ‘Iets gevonden wat me echt gelukkig maakt’

Na het overlijden van haar vader Ozzy Osbourne eind juli liet Kelly Osbourne weten het zwaar te hebben. Nu lijkt het weer de goede kant op te gaan. Dat laat ze weten in een bericht op Instagram. In haar Instagram Stories is Kelly te zien met een kerkuil op haar arm. ‘Ik had nooit gedacht…
Party Ambassadeurs Van De Vrijheid 2024

Flemming zoenend gespot met nieuwe vriendin?

Zanger Flemming krijgt de laatste tijd steeds vaker vragen over zijn liefdesleven, maar reageert op die geruchten met een mix van humor en nuchterheid. Terwijl fans en media gretig speculeren over een mogelijke nieuwe relatie nadat het sneuvelde met zijn vorige vriendin, laat hij weten dat hij zijn privéleven graag zoveel mogelijk voor zichzelf houdt….
Sante Vrouwenhanden Met Nagellak

Dit stofje in nagellak is vanaf nu verboden (en wie weet heb jij het nog in huis)

Ben jij in het bezit van een flinke nagellakverzameling? Dan kan het zomaar zijn dat je potjes hebt waarin TPO zit. En dit stofje mag vanaf september 2025 in de hele EU niet meer verkocht worden.
Vriendin Schermafbeelding 2025 09 08 Om 14.32.38

Zakeya zat in een gedwongen huwelijk: ‘Na mijn scheiding ben ik pas echt gaan leven’

Zestien was ze, toen Zakeya werd uitgehuwelijkt aan een man die 23 jaar ouder was. Jaren later, als ze uit Afghanistan naar Nederland is gevlucht, durft ze pas te scheiden. “Nu voel ik me eindelijk vrij.”
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien