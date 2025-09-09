Dwayne Johnson verliest kilo’s voor filmrol

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dwayne Johnson staat bekend om zijn indrukwekkende transformaties voor filmrollen. Na zijn rol als worstelaar Mark Kerr in de MMA-film The Smashing Machine, waarin hij flink aankwam, is hij nu opnieuw bezig met een radicale verandering. Dit keer verliest hij gewicht om een 70-jarige man te spelen wiens beste vriend een kip is.

De acteur vertelde tijdens een carrière-overzicht op het Toronto Film Festival dat hij meteen enthousiast was toen regisseur Benny Safdie hem de rol van Chicken Man voorstelde. ‘En na ongeveer 45 minuten eindigde de pitch en ik zei: “I am your Chicken Man.”’ Johnson benadrukte dat hij nog een lange weg te gaan heeft voordat hij het gewenste gewicht heeft bereikt.

Nieuwe uitdaging voor Dwayne Johnson

Voor de rol in Lizard Music verliest Dwayne Johnson opnieuw tientallen kilo’s. Hij had eerder 30 pond (dat is ongeveer 14 kg) spiermassa opgebouwd voor zijn rol als Kerr, maar die moet nu grotendeels verdwijnen. ‘Ik heb nog een lange weg te gaan,’ zei Johnson. Hij voegde eraan toe dat dit ook betekent dat hij minder kip eet. De film is een bewerking van een boek van Daniel Pinkwater en vertelt het verhaal van een 70-jarige man wiens beste vriend een 70-jarige kip is. Net als in The Smashing Machine kan Johnson hiermee zijn imago als actieheld doorbreken. Na grote blockbusters zoals Jumanji en Fast Five zegt hij klaar te zijn om iets anders te doen.

Blijvende combinatie van drama en entertainment

Hoewel Lizard Music een nieuwe richting is, verlaat Dwayne Johnson de grote studiofilms niet volledig. Hij onthulde dat hij weer gaat samenwerken met Kevin Hart in Jumanji 3, die in november begint met opnemen. ‘De films die ik in het verleden heb gemaakt, vind ik geweldig,’ zei hij. ‘Ik ga ze weer maken.’

BRON: VARIETY FOTO: GETTY IMAGES/MICHAEL LOCCISANO