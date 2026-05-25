Bettina Holwerda deelt eerlijke kijk op perfecte relatie: ‘Geen rust. Wel leven’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bettina Holwerda geeft in haar column voor &C een open blik op relaties. Volgens haar bestaat de perfecte relatie wel, maar niet op de manier waarop die vaak op Instagram voorbij lijkt te komen.

Bettina Holwerda schrijft dat ze regelmatig beelden ziet van twee mensen in witte badjassen, met een opgeruimd huis, rustige kinderen en uitgebalanceerde ontbijtjes. Toch herkent ze haar eigen relatie daar niet in. ‘De perfecte relatie bestaat dus. Alleen niet bij mij. Op die manier dan.’

Liefde in de ochtendspits

Waar Bettina vroeger dacht dat perfectie zat in dezelfde muzieksmaak, uren kunnen praten of juist samen kunnen zwijgen, ziet ze dat nu anders. Een relatie wordt volgens haar niet perfect doordat alles soepel verloopt, maar juist doordat je samen leert omgaan met wat schuurt. Thuis begint dat al vroeg, met kinderen die de slaapkamer binnenstormen, onderhandelingen over broodbakjes en aankleden, en een hectische tocht naar school. ‘Geen witte badjassen. Geen rust. Wel leven.’

Ruimte als vorm van liefde

Na zo’n druk begin van de dag zoeken Bettina en haar partner soms allebei even stilte op. Hij boven, zij beneden. Niet omdat er iets mis is, schrijft ze, maar omdat ruimte ook liefde kan zijn. Ze benadrukt dat twee mensen hun eigen wensen, verwachtingen en gebruiksaanwijzing hebben, en dat die niet altijd gelijk lopen.

Imperfecte liefde als basis

Volgens Bettina zit de kracht van een relatie niet in foutloos zijn. Het gaat om samen groeien, elkaar ruimte geven en elkaar steeds opnieuw terugvinden. ‘Het zit ‘m dus niet in foutloos zijn, maar in het omarmen van alles wat niet perfect is. Samen groeien, elkaar de ruimte geven en elkaar steeds weer terugvinden. Met die imperfecte liefde als grote basis.’ En die witte badjassen? Daar wil ze misschien toch nog eens naar kijken, al hoort daar dan wel een vlek op. ‘Het moet wel leuk blijven.’