Bettina Holwerda: val in orkestbak tijdens Grease is géén romantisch verhaal

Het ongeluk waarbij Bettina Holwerda en Jim Bakkum jaren geleden in een orkestbak vielen was niet zo romantisch als berichten in de media soms doen geloven. “Mensen vinden dat blijkbaar een romantisch verhaal, maar nee”, zegt de 45-jarige Holwerda in een interview met Beau Monde.

In 2007 vielen Holwerda en Bakkum in de orkestbak van Grease The Musical, waarin zij de hoofdrollen speelden. Ze hielden daar lichte verwondingen aan over. “Elkaar diep in de ogen kijken” was het “allerlaatste waaraan we dachten”, blikt Holwerda terug. “Ik vond hem al wel heel leuk, en dat was wederzijds en groeiende. Maar dat stond los van het ongeluk.”

‘Hobbels’

Hoewel de liefde tussen de twee ontstond, kreeg het stel ook te maken met “wat hobbels”. “We zaten veel op elkaars lip, dus dat is niet de beste omgeving om elkaar te leren kennen.” Inmiddels is het stel al jarenlang bij elkaar. In 2011 trouwden Holwerda en Bakkum. Samen hebben zij drie kinderen.