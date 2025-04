Eminem voor het eerst opa geworden

Tekst: Nicky Molendijk

Fantastisch nieuws voor Eminem. De rapper is voor het eerst opa geworden. Zijn dochter Hailie Jade Mathers is drie weken geleden bevallen van een jongetje.

Hailie deelt dit prachtige nieuws op Instagram. “Fijne uitgerekende datum”, schrijft de kersverse moeder bij het bericht. Baby Elliot Marshall McClintock is drie weken eerder geboren. Het kindje is vernoemd naar Eminem. Zijn echte naam is namelijk Marshall Mathers.

De rapper en zijn dochter maakten de zwangerschap vorig jaar bekend in een videoclip. Hailie gaf haar vader een shirt waarop ‘opa’ staat.