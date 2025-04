Bruce Springsteen brengt maar liefst zeven albums uit

Tekst: Nicky Molendijk

Goed nieuws voor alle Bruce Springsteen-fans. De artiest gaat 83 nummers uitbrengen die hij sinds 1983 heeft opgenomen, maar nooit heeft uitbracht. Het album, Tracks II: The Lost Albums, zal op 27 juni uitkomen, meldt Sony Music.

De 83 nummers zijn tussen 1983 en 2018 geschreven in zijn thuisstudio. Springsteen geeft aan dat hij allerlei verschillende muzikale richtingen heeft kunnen verkennen door de mogelijkheid om thuis op te nemen wanneer hij maar wilde. “Ik ben blij dat je eindelijk de kans krijgt om ze te horen. Ik hoop dat je ervan zult genieten”, aldus de zanger.

Springsteen zal naast Tracks II: The Lost Albums ook een verzamelalbum genaamd Lost And Found: Selections from The Lost Albums uitbrengen. Daarop zullen twintig nummers staan uit de hele serie. Donderdag zal de eerste single, Rain In The River, uitkomen.